Samanyolu Haber /Gündem / Özel üniversiteler borçlarını ödemiyor /11 Ekim 2019 20:59

Özel üniversiteler borçlarını ödemiyor

Türkiye, Kuzey Suriye'de devam eden askeri harekata odaklanmışken, Türk Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD), şaşırtan bir açıklama yaptı, ve Haliç Üniversitesi'ni 'Erdoğan ile aramız iyi' diyerek borçlarını ödememekle suçladı.

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İki kurum arasındaki borç krizinde, taraflardan TSYD konuyu sosyal medyaya ve dolayısıyla da kamuoyuna taşıdı. TSY'de tarafından yapılan açıklamada, Haliç Üniversitesi'nin yedi yıldır eğitim faaliyetlerini TSYD Levent tesislerinde sürdürdüğü hatırlatıldı ve ancak üniversitenin borçlarını ödemediği kaydedildi:

"Ne var ki mütevelli heyeti değişen Haliç Üniversitesi o günden bu yana öğrencilerden milyonlarca lira toplamasına rağmen- derneğimize ait ödemelerini yapmamaktadır. Elektrik ve su borçlarını dahi vermeyen Haliç Üniversitesi’nin TSYD’ye yaklaşık 500 bin lira borcu bulunmaktadır."

Patronlar Dünyası'nın Independent Türkçe'den aktardığına göre, TSYD, “Haliç Üniversitesi yetkilileri, parayı ödemeleri istendiğinde ise TSYD’nin avukatı önünde sayın Cumhurbaşkanına yakın oldukları imasında bulunmuşlar, üstü kapalı bir şekilde bizi tehdit etmişlerdir. Halbuki sayın Cumhurbaşkanına gerçekten yakın olsalardı, kendisinin adının kullanılmasından son derece rahatsız olduğunu çok iyi bilirlerdi" suçlamasında bulundu ve, "Haliç Üniversitesi yetkililerinin cüreti bununla da bitmemiş, TSYD’nin sahibi olduğu, tadilattaki spor salonunun kapısını kırdırmışlardır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TSYD bu yaşananlardan sonra her zaman yaptığı gibi yasal yollara başvurmuştur.  Haliç Üniversitesi’nin borcunu ödemesi için icra takibi başlatmış, Levent’ten tahliyesini istemiştir. Spor Salonunun kapısını kırdıranlardan da ayrıca şikayetçi olmuştur. Dağ kanunu bu ülke sınırları içinde geçerli değildir. Türkiye Cumhuriyeti yasalarla yönetilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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