Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel 'müjde' diye duyurdu! /15 Şubat 2024 16:40

Özgür Özel 'müjde' diye duyurdu!

CHP lideri Özgür Özel, İzmir Aday Tanıtım Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Özel, "Yapılan anketlerin sonucunda gördüğümüz odur ki; aldığımız yol, adayların gördüğü kabul, sahada yarattıkları heyecan, önümüzdeki süreç için bugün belki bir hayal olarak görülen 30'da 30'u müjdeliyor" ifadelerini kullandı.

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Yerel seçim maratonu devam ediyor. Aday tanıtım toplantısı için İzmir'e giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamalarda bulundu..

'BALCI YERİNE ERDOĞAN ADAY GÖSTERİLECEK' İDDİASI
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, aday gösterilen Nurşen Balcı yerine, mevcut Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın yeniden aday olarak gösterileceği iddia edildi. Kararın her iki tarafa da tebliğ edildiği aktarıldı.

GÖZLER ÖZEL'DE...
Özel'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"AKP tarafından birçok iftira ve hakaret sıralanıyor ve devam edecek ancak CHP olarak göğsümüz dik, başımız ileride. İzmir bizi, biz İzmir'i biliyoruz. Hiç heveslenmesinler.

30 belediye başkan adayı kürsüye çıkacak. Bu süreçte İzmir'in beklentilerine baktığımızda, madem Cumhuriyet'in sancak gemisidir. Birileri 18 bakan ilan edip kadınlara sadece aile bakanlığını verirken, 'yani senin işin evindir bakan da olsan sadece aile bakanı olabilirsin' 18'de 17 erkeklere bu işi emanet edenlere 6 kadın belediye başkanımız varken hepsi de seçilecek yerden 9 cumhuriyet kadınıyla karşınızdayız.

"MÜJDE" DİYEREK DUYURDU
Adayları gösterdik, 4 gün sonra sahaya indik. Anketlerimizi yaptırdık ve yapılan anketlerin sonucunda gördüğümüz odur ki; aldığımız yol, adayların gördüğü kabul, sahada yarattıkları heyecan, önümüzdeki süreç için bugün belki bir hayal olarak görülen 30'da 30'u müjdeliyor. Size söz veriyoruz hiçbir belediyemiz kaybedilme noktasında değil. Kiminde çok açık öndeyiz örneğin Karşıyaka. Kiminde açık farkla öndeyiz, pek çoğunda garanti bir farkla öndeyiz. Ama 4-5 ilçede birkaç puan önde yada geride olarak ciddi şekilde yarışıyoruz. İzmir'de 30'da 30 yapacağız. Buna inanın buna güvenin."


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