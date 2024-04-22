Özgür Özel'den dikkat çeken ‘erken seçim’ açıklaması!

Cunhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, NOW TV’de İlker Karagöz ile Çalar Saat programında soruları yanıtladı.







Karagöz’ün 20-21 Nisan’da Yerel Yönetimler Çalıştayı’nda verdiği ‘yeniden kuruluş ve kurtuluş’ mesajına dair “Hala kurtarılmayı bekleyen bir ülke mi var?” sorusunu yanıtlayan Özel, şunları kaydetti:





''Meclis’in kuruluşunun 104'üncü yılını kutlayacağız. O zamanlar ülke işgal altındaydı. Birileri yüzünden ülke beka sorunu yaşıyordu. O günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru’na binip Anadolu’yu gezdi, kongreler yaptı, kurtuluşa ve kurtuluşa hazırladı. Eğer dünyada bir ülke sandıkla kurulmuşsa o ülke Türkiye’dir. İlk gün Sinop mebusunun açılış konuşmasından sonra meclis çalışmalarına ara verip mazbata tetkip komisyonu kurulmuştur. Kurtuluş Savaşı’nı yönetenlerin hepsi Meclis’te seçildi. Böyle bir ülkede her geçen gün Meclis’in yetkileri azaltılıyorsa bu ülkenin kurtarılmaya ihtiyacı var. Bu ülkede her geçen gün Meclis itibarsızlaştırılıyorsa, güçleri elinden alınıyorsa bu ülkede demokrasinin kurtarılmaya ihtiyacı var, milli egemenliğin kurtarılmaya ihtiyacı var.''





''ŞİMDİ PATRONUN KİM OLDUĞUNU ÖĞRETME ZAMANI''

''Ne hata, ne facia ne kaza ne olursa olsun yapan bakandan Meclis hesap soramıyor, ülkeyi yönetenden hesap soramıyoruz” diye konuşan Özel, ''Ne zaman soracağız 5 yıl sonra seçimde hesap soracağız. O Meclisin millet adına her dakika soruyor ve çalışıyor olması, milletin egemenliğini icra etmesi lazım. Bu ülkede emekliler yoksul değil aç aç. Bu memlekette emekli 10 bin lira alıyorsa, esnafı çiftçisi borç batağındaysa ve en yüksek kredi kartı faizlerini ödüyorsa, 4 gençten 3’ü yurt dışına gideceğim diyorsa bu memleketin yeniden kurtarılmaya ihtiyacı var. Demokrasinin ve milletin hakimiyetinin yeniden kurulmaya ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.





Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de halka ''yerel halk'' demesini de de eleştiren Özel, ''Mehmet Şimşek AKP’nin halktan kopmuş tavrının cisimleşmiş halini gösterdi bize. Tam bir saray mantığı; sarayda oturan soylular ve onlar dışarda kalanları, yerel halkı tebaa olarak görüyorlar. Padişah sarayda oturuyor, tebaası çalışıyor. Şimdi patronun kim olduğunu öğretme zamanı. 31 Mart’ta 10 ay önce yüzde 51 oy verdiklerini ikinci parti yaptı bu halk. Elbette CHP’nin başarısı, elbette adaylarımız çok iyi. Ama bunu biz başardık dersek gerçeği göremeyiz. Bunu millet başardı. Sarı kart gösterdi milletimiz. ‘Bundan sonra da eğer sesimi duymazsan sarı kartın ikincisini gösteririm ve kırmızı kartla oyun dışı bırakırım’ dedi.





''31 Mart’ın sonuçlarından dolayı bir erken seçim tartışması başlatmayacağım'' diyen Özel, “Bu oy veren seçmenden oyu alıp erken seçim dersen hani bu yerel seçimdi demez mi? Ama emeklinin, işçinin sesini duymazsa, gençlerin özgürlüğünü kısıtlarsan, çiftçi desteklerini kanundaki seviyelerine çıkartmazsan bu millet erken seçim isterse o gün ben de ‘erken seçim’ derim. Böyle giderse erken seçim de yakın" dedi.



