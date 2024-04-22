Samanyolu Haber /Gündem / Küflü çikolata polemiği: Tüketiciyle tartışan CEO istifa etti /22 Nisan 2024 15:35

Küflü çikolata polemiği: Tüketiciyle tartışan CEO istifa etti

Sosyal medyada paylaşılan küflü bir çikolata paylaşımı ile İsviçre menşeili Patiswiss markası gündem oldu. Markanın CEO'sunun tüketici ile yaşadığı polemik eleştirilere neden olurken CEO, görevinden istifa etti.

SHABER3.COM

İsviçre menşeili çikolata markası Patiswiss'in Türkiye CEO'su Elif Aslı Yıldız bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımına yaptığı yorumla gündeme geldi. 

Bir tüketici, sosyal medya hesabı üzerinden satın aldığı çikolatayı eleştiren bir görüş paylaştı.

Paylaşımında çikolatanın küflü çıktığını iddia eden tüketici, markanın CEO'sunu da gönderisine etiketledi.


İSTİFA ETTİ

Çikolata markasının CEO 'su Elif Aslı Yıldız tüketiciyi hem suçlayan bir cevap verdi, hem de tehdit etti 

Bu olumsuz cevap  sosyal medyada gündem olurken yaşanan gelişmelerin ardından şirketin tavrı büyük tepki çekti 
Patiswiss’in resmi sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınlansa da tepkiler dinmedi ve sonunda görevinden ayrılmak zorunda kaldı 

CEO, "Tüketicilerimizden birini hatalı bir cevapla üzdüm. Yaptığımın çok yanlış olduğunu sonuna kadar kabul ediyorum, samimi bir şekilde özür diliyorum." diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Küflü çikolata polemiği: Tüketiciyle tartışan CEO... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:10:06