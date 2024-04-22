Küflü çikolata polemiği: Tüketiciyle tartışan CEO istifa etti

İsviçre menşeili çikolata markası Patiswiss'in Türkiye CEO'su Elif Aslı Yıldız bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımına yaptığı yorumla gündeme geldi.





Bir tüketici, sosyal medya hesabı üzerinden satın aldığı çikolatayı eleştiren bir görüş paylaştı.





Paylaşımında çikolatanın küflü çıktığını iddia eden tüketici, markanın CEO'sunu da gönderisine etiketledi.









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Çikolata markasının CEO 'su Elif Aslı Yıldız tüketiciyi hem suçlayan bir cevap verdi, hem de tehdit etti





Bu olumsuz cevap sosyal medyada gündem olurken yaşanan gelişmelerin ardından şirketin tavrı büyük tepki çekti

Patiswiss’in resmi sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınlansa da tepkiler dinmedi ve sonunda görevinden ayrılmak zorunda kaldı





CEO, "Tüketicilerimizden birini hatalı bir cevapla üzdüm. Yaptığımın çok yanlış olduğunu sonuna kadar kabul ediyorum, samimi bir şekilde özür diliyorum." diye konuştu.

