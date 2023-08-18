Özgür Özel'den yeni çıkış: 'İktidar için görev verilirse görevin başında olacağım'

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre seçim sonrasında CHP içerisinde başlayan değişim tartışmaları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul açıklamaları ile başka bir boyuta geçerken; CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir çıkış geldi.





Partisinin Manisa Kırkağaç İlçe Kongresi'nde konuşan Özgür Özel, "CHP'nin sosyal demokrat partileri görmesi gerekir. CHP'nin değişmeyi başaramayıp yok olmuş sol hareketlerin vardıkları noktadan ibret alması gerekmektedir. Geçmişteki yanlışları tekrar ederek içinde bulunduğumuz durumda tespitleri eksik bırakarak ve hiçbir şey olmamış gibi davranarak, seçmenlerimizdeki duygusal kopuşları görmeyerek hiçbir şeyi başaramayız. Ben seçimin sonunda 500'e yakın ilçe kongresine katıldım. Ben sadece 14-28'i arası altımdaki otobüsle Ege'de 31 büyük mitinge katılmış, tükenmiş ve seçim akşamı takatsiz kalmış biri olarak hesap veremeye, o takatsizlikleri kenara koymaya bu süreçten yapılacak doğru işlere destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





Şuan ki parti yönetiminin seçimlerden sonra başarısızlık yaşanmamış gibi davrandığını söyleyen Özgür Özel, iktidar için görev verilirse alacağını söyledi.Özel, "Hiçbir şey yokmuş gibi davranılmak isteniyor. Böyle devam edebiliriz deniyor. Kaçtır yaşıyoruz bu bizi aynı noktaya getiriyor. Bir iddia koymamız gerekiyor. bu iddiayı koyma noktasına beni iten motivasyon 3 arkadaş grubudur: Birinci babamın arkadaş grubu. Biraz önce iktidar olmadan ölürsem gözüm arkada kalacak diyen abim gibi babamın 80 yaşındaki arkadaş grubu, biz iktidar olmayacak mıyız deyip beni belimde itmektedir. Kendi arkadaş grubum, kardeşim bir şey yapmayacak mısınız diyerek beni itmektedir. Kızım arkadaş grubu ise öyle şeyler söyleyerek ve yükümlülük yüklemektedir: Çocuklarını, evlatlarınız, kardeşleriniz, arkadaşlarını belki doğmamış torunlarınıza sorumlulukla yüreğinizde hissettiğinize emin. Ben bundan sonraki süreçte eğer bu parti artık bir şeyleri değiştirmek, oyunu değiştirmek ve bundan sonra bir büyük iktidar umudunu yeşertmek için bana bir görev verilirse o görevcin başında, fedakarlık yapmam gerekiyorsa, fedakarlık yapılan yerde olacağım" diye konuştu.