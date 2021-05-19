Özışık'tan herkes uyurken 'Peker' açıklaması: Soylu'nun haberi yoktur

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in, İnternethaber'in sahibi Hadi Özışık'la yaptığı görüşmenin kaydını yayınlamasının ardından taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, suç duyurusunda bulunacağını açıklamasının ardından, Özışık dün gece sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, özür dileyerek, görüşmeyi kendi inisiyatifi ile yaptığını belirtti.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre bir süredir yaptığı Youtube yayınlarıyla birtakım iddiaları dile getiren suç örgütü lideri Sedat Peker, dün akşam gazeteci Hadi Özışık ile yaptığı görüntülü görüşmenin kaydını Twitter hesabından yayınladı.









Peker, videoları için Süleyman Soylu ile görüştüğü iddia edilen Hadi Özışık'ın kardeşi Süleyman Özışık ile ilgili bu kaydın ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanı Soylu Süperhabertv'ye açıklamalarda bulundu.





Soylu, "arabuluculuk" iddiasını yalanlayarak Süleyman Özışık ile yakın zamanda görüşmediğini belirtti. Bakan Soylu, Özışık kardeşler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.





GECE ÖZÜR DİLEDİ





Hadi Özışık da Twitter hesabından yayınladığı açıklama ile özür diledi.





Özışık açıklamasında, Peker ile kendi inisiyatifiyle görüştüğünü belirterek Bakan Soylu'nun bu görüşmelerden haberinin olmadığını kaydetti.





Özışık şu ifadeleri kullandı:





"Sn. Süleyman Soylu ile yıllardır süregelen bir hukukum var. Sedat Peker'i de tanırım. Yayınladığı videoların maksadını aşmaya başladığını düşündüğümden dolayı kendisiyle birkaç görüşme yaparak, sakinleştirmeyi ve Türkiye'nin gündemini meşgul eden bu tatsız durumu nihayete erdirmesini sağlamaya çalıştım. Bu görüşmelerden Sayın Soylu'nun haberi ve bilgisi yoktu - olamazdı da. Peker ısrarla tavrını sürdürünce 'haklısın' diyerek konuyu kapatmak durumunda kaldım. İyi niyetle aldığım inisiyatifin olumsuz sonuçlarının sorumluluğu da şahsıma aittir. Sayın Soylu'nun da ifade ettiği gibi kendisiyle bu konuda ne şahsımın ne de kardeşimin hiçbir irtibatı olmamıştır"















