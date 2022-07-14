Samanyolu Haber /Dünya / Pakistan ile IMF anlaştı /14 Temmuz 2022 13:10

Pakistan ile IMF anlaştı

Pakistan ile Uluslararası Para Fonu (IMF), 1,17 milyar dolarlık fonun serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardı.

SHABER3.COM

Pakistan ile Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 1,17 milyar dolarlık fonun serbest bırakılması konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.

Konuya ilişkin IMF’den yapılan açıklamada, onaylanması halinde program kapsamında Pakistan’a verilen miktarın 4,2 milyar dolara ulaşacağı aktarıldı.

Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) anlaşmasının Haziran 2023'e uzatıldığına işaret edilen açıklamada, EFF kapsamındaki toplam kredi miktarının 6 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkarıldığı kaydedildi.

Pakistan, IMF ile 2019’da 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık ekonomik kurtarma paketi için anlaşmıştı.

Anlaşma gereği, Pakistan'dan petrol ve elektrik ücretleri dahil pek çok kalemin sübvanse edilmemesi istenmişti.

İmran Han hükümeti, 28 Şubat'ta görevdeyken petrol fiyatlarını düşürmüş ve bu fiyatları 4 ay dondurduğunu açıklamıştı.

IMF ise petrol fiyatlarının sübvanse edilmesi sona erene kadar Pakistan’a vereceği 3 milyar dolarlık fonu durdurmuştu.

İslamabad ile IMF, Pakistan'a yönelik durdurulan fonun tekrar başlatılması için mayısta görüşmeye başlamıştı.
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