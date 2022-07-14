Mesut Özil Başakşehir'e imza attı!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil’e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

MESUT ÖZİL'DEN FENERBAHÇE'YE VEDA

Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Mesut Özil, sarı lacivertlilere şu sözlerle veda etti:

"Hayatı hayat yapan şeylerden biri belirsizliklerle dolu olması. Her zaman planlarımız, arzularımız, dileklerimiz istediğiniz doğrultuda gitmeyebiliyor. Çocukluk hayalim olan Fenerbahçe forması ile daha çok forma şansı bularak başarılar elde etmek istemiştim. Fenerbahçe camiasına ve taraftarına bana gösterdikleri ilgi ve alaka teşekkür ediyorum."

BAŞAKŞEHİR'E 1+1 YILLIK İMZA ATTI





Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil Türkiye'de ve Süper Lig'de kaldı. Medipol Başakşehir, yıldız futbolcuyla anlaşmaya vardığını dün yapılan paylaşımlarla duyurdu. Mesut Özil için imza töreni düzenlendi.





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Başkan Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları şu şekilde:





Mesut Özil'e hoş geldin diyorum. Mesut Özil'i Başakşehir formasıyla idmanda gördüğüm an, Bild'e verdiğim röportaj aklıma geldi. Bir Rüya gerçekleşti. Mesut Özil gibi Futbol tarihinde yer etmiş bir Türk futbolcu yok. Mesut Özil'e 2 yıllık sözleşme önerdim ama kendisi 1+1 yıllık yapalım, seneye tekrar değerlendiririz başkanım dedi. Buna da saygı duyduk.





Mesut Özil takım arkadaşlarının üstüne çıkmayan bir maaş alacak. Fedakarlık yaptı, kendisine teşekkür ederim.





"FENERBAHÇE İLE İLGİLİ ÇOK KONUŞMAK İSTEMİYORUM"





Mesut Özil'in açıklamaları şu şekilde:





Başakşehir'de olduğum için çok mutluyum. Aile ortamı var, sadece futbola odaklı bir ortam. Benim hedefim de futbola odaklanmak. İyi ki Başakşehir'e gelmişim. Sahada futbol oynayarak takıma yardım etmek ve hedeflerimize ulaşmamızda katkı vermek istiyorum.