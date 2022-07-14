“Ukraynalılar zorla Rusya’ya gönderiliyor”









Blinken, 260 bini çocuk olmak üzere 900 bin ila 1 milyon 600 bin Ukrayna vatandaşının sorgulandığını, gözaltına alındığını ve “filtreleme operasyonlarıyla” evlerinden zorla alınarak Rusya'ya sınır dışı edildiğini söyledi.





ABD Dışişleri Bakanı dün yaptığı açıklamada Rusya'yı Cenevre Sözleşmesini ihlal ettiğini söylediği bu operasyonları durdurmaya çağırdı.





Blinken, "Koruma altındaki kişilerin hukuka aykırı bir şekilde nakledilmesi ve sınır dışı edilmesi, sivillerin korunmasına ilişkin Cenevre Sözleşmesi'nin ağır bir ihlalidir ve bir savaş suçudur" dedi.





"Demografik yapıyı değiştirme çabası var"





Blinken açıklamasında ayrıca, "filtreleme operasyonlarıyla" ailelerin ayrıldığını, Ukrayna pasaportlarına el konulduğunu ve bunun "Ukrayna'nın bazı bölgelerinin demografik yapıyı değiştirmek için açık bir çaba olduğunu" kaydetti.





“Filtrelenen" kişilerin Ukrayna ordusu, medyası, hükümeti ve sivil toplum kuruluşlarıyla potansiyel bağlantıları nedeniyle tehdit olarak görülen kişiler olduğunu söyleyen Blinken ayrıca, Rus yetkililerin on binlerce kişiyi Moskova destekli ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'teki gözaltı tesislerine naklettiğini ve burada birçoğuna işkence yapıldığını söyleyen görgü tanığı raporlarının bulunduğunu belirtti. Blinken, “filtreleme” için hedef alınan bazı kişilerin acımasızca infaz edildiğine dair raporlar olduğunu da sözlerine ekledi.





"Benzer yöntem uygulanıyor"





Filtreleme programının önceden planlanmış gibi göründüğünü ve bu yönetimin Rusya'nın Çeçenistan da dahil olmak üzere diğer savaşlarda gerçekleştirdiği benzer operasyonlarla örtüştüğünü ifade eden Blinken, Rusların sorumlu tutulması gerektiğini dile getirdi. Blinken, "İşte bu nedenle Ukraynalı ve uluslararası yetkililerin zulüm kanıtlarını toplama, belgeleme ve muhafaza etme çabalarını destekliyoruz" dedi.





Blinken’ın açıklamalarını, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili olarak Lahey'de düzenlenecek konferanstan bir gün önce yapması dikkati çekti.