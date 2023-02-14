Samanyolu Haber /Gündem / Pakistan, Ukrayna'ya 10 bin roket gönderdi /14 Şubat 2023 20:45

Pakistan, Ukrayna'ya 10 bin roket gönderdi

Pakistan’ın Ukrayna!ya roket sistemleri içinroket mermisi gönderdiği iddia edildi

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

The Economic Times, Pakistan’ın Grad tipi çoklu fırlatma roket sistemleri için Ukrayna'ya 10 bin 122 mm roket mermisi gönderdiğini iddia etti. 

Gazetenin haberine göre bir ay içinde silahlar Almanya'nın Emden limanı üzerinden Ukrayna'ya ulaşacak.

Kaynaklar gazeteye, Pakistan’ın Rusya'dan petrol fiyatlarını düşürmesini istemesine rağmen Ukrayna'ya düzenli olarak silah tedarik ettiğini söyledi.

Ocak ayında Pakistan, top mermisi üreten fabrikalarından Ukrayna'ya 50 bin mühimmat gönderdi. İddiaya göre Pakistan üçüncü ülkeler üzerinden Ukrayna'ya transfer yapıyor. Örneğin askeri kargolardan bazıları, Polonya’nın Gdansk limanı üzerinden Ukrayna’ya gönderildi.

The Economic Times'a konuşan kaynaklar, Ukrayna’nın Pakistan’a kendisine silah tedariki karşılığında Ukrayna'nın MI-17 helikopterlerinin modernizasyonuna yardım sözü verdi.

Ayrıca gazeteye göre Pakistan'daki Nur-Khan hava üssü, Ukrayna'ya silah sevk eden İngiliz Hava Kuvvetlerinin kullanımı için bir geçiş noktası olarak kullanılıyor.

Haberde Ukrayna ile Pakistan arasındaki askeri dayanışmanın yeni olmadığı ve 1991'den 2020'ye kadar Ukrayna ve Pakistan yaklaşık 1,6 milyar dolarlık silah sözleşmeleri imzaladığı anlatılıyor. Pakistan Ukrayna'dan 320 T-80 tankı satın aldı ve ayrıca 85,6 milyon dolarlık tank onarım sözleşmeleri imzaladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pakistan, Ukrayna'ya 10 bin roket gönderdi Sonraki Haber >>

Rus ve Ukrayna'lı futbolcular Anralya'da tekme tokat birbirine girdi

Rus ve Ukrayna'lı futbolcular Anralya'da tekme tokat birbirine girdi

Sağlık çalışanı Habertürk yayınına girdi: Cumhurbaşkanı buraya gelsin, yüzü yetiyor mu?

Sağlık çalışanı Habertürk yayınına girdi: Cumhurbaşkanı buraya gelsin, yüzü yetiyor mu?

Kızılay'daki rezaletin sorumlusu da Cemaatmiş!

Kızılay'daki rezaletin sorumlusu da Cemaatmiş!

İspanyol kurtarma ekibi neden Türkiye'den ayrıldıklarını açıkladı

İspanyol kurtarma ekibi neden Türkiye'den ayrıldıklarını açıkladı

Babacan'ın korumaları depremzedeyi tekmeledi mi?

Babacan'ın korumaları depremzedeyi tekmeledi mi?

Bazı evlere giden gizemli mektuplar: AKP'den gençlere ‘İlk oyum’ kartı

Bazı evlere giden gizemli mektuplar: AKP'den gençlere ‘İlk oyum’ kartı

Celal Şengör, en büyük ulusal güvenlik sorununun ne olduğunu açıkladı

Celal Şengör, en büyük ulusal güvenlik sorununun ne olduğunu açıkladı

Selçuk Tepeli'den 'fatura' tepkisi: Ya siz geri zekâlı mısınız?

Selçuk Tepeli'den 'fatura' tepkisi: Ya siz geri zekâlı mısınız?

Enkazdan 138 saat sonra çıkarıldı

Enkazdan 138 saat sonra çıkarıldı

Almanya'da, Türkiye'ye gönderilmek için toplanan yardımlar kundaklandı

Almanya'da, Türkiye'ye gönderilmek için toplanan yardımlar kundaklandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:20:56