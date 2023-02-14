Pakistan, Ukrayna'ya 10 bin roket gönderdi

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





The Economic Times, Pakistan’ın Grad tipi çoklu fırlatma roket sistemleri için Ukrayna'ya 10 bin 122 mm roket mermisi gönderdiğini iddia etti.





Gazetenin haberine göre bir ay içinde silahlar Almanya'nın Emden limanı üzerinden Ukrayna'ya ulaşacak.





Kaynaklar gazeteye, Pakistan’ın Rusya'dan petrol fiyatlarını düşürmesini istemesine rağmen Ukrayna'ya düzenli olarak silah tedarik ettiğini söyledi.





Ocak ayında Pakistan, top mermisi üreten fabrikalarından Ukrayna'ya 50 bin mühimmat gönderdi. İddiaya göre Pakistan üçüncü ülkeler üzerinden Ukrayna'ya transfer yapıyor. Örneğin askeri kargolardan bazıları, Polonya’nın Gdansk limanı üzerinden Ukrayna’ya gönderildi.





The Economic Times'a konuşan kaynaklar, Ukrayna’nın Pakistan’a kendisine silah tedariki karşılığında Ukrayna'nın MI-17 helikopterlerinin modernizasyonuna yardım sözü verdi.





Ayrıca gazeteye göre Pakistan'daki Nur-Khan hava üssü, Ukrayna'ya silah sevk eden İngiliz Hava Kuvvetlerinin kullanımı için bir geçiş noktası olarak kullanılıyor.





Haberde Ukrayna ile Pakistan arasındaki askeri dayanışmanın yeni olmadığı ve 1991'den 2020'ye kadar Ukrayna ve Pakistan yaklaşık 1,6 milyar dolarlık silah sözleşmeleri imzaladığı anlatılıyor. Pakistan Ukrayna'dan 320 T-80 tankı satın aldı ve ayrıca 85,6 milyon dolarlık tank onarım sözleşmeleri imzaladı.