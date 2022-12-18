Papa: İstifa mektubum hazır

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, sağlık nedeniyle görevini yerine getirememe olasılığına karşı istifa mektubunu 9 yıldır hazır beklettiğini söyledi.

İspanya’nın ABC gazetesine röportaj veren Papa Francis, “Ben istifamı yazdım ve eski Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Tarcisio Bertone’ye vererek ona, ‘Tıbbi nedenlerle ya da çalışmama engel olacak başka şeylere karşı işte istifam’ dedim. Kardinal Bertone’nin bunu kime verdiğini bilmiyorum ama eminim yeni Devlet Sekreteri Pietro Parolin’e vermiştir” dedi.







“Şimdi birileri Bertone’ye giderek ‘Ver o kağıdı’ diyecektir” diye gülerek espri yapan Papa Francis, Vatikan’da 2013’te görevden ayrılan eski Devlet Sekreteri Bertone’deki istifa mektubunun şu anda Parolin’de olması gerektiğini, geçmişte Papa 12. Pius (1939-1958) ve Papa 6. Paulus’un (1963-1978) da benzer şekilde istifa mektuplarını önceden hazır tuttuklarını aktardı. “Sizden sonra gelecek Papa’ya ne söylerdiniz?” sorusuna Papa Francis, “Onlara benim yaptığım hataları yapmamalarını söylerdim, nokta. Başka bir şey değil” cevabını verdi.





KİLİSEDEKİ CİNSEL TACİZ VAKALARI





Katolik Kilisesinde ortaya çıkartılan cinsel taciz olaylarına da değinen Papa Francis, geçmişte yaşanan olaylardan dolayı Kilise’nin bağışlanıp bağışlanmamasının sadece kendilerine bağlı olmadığını ama sorunların, o dönemin koşullarına göre yorumlanması gerektiğini ifade etti.





İstatistiklere göre cinsel tacizlerin yüzde 42 ila yüzde 46’sının ailede veya mahalle ortamında meydana geldiğini ve üzerlerinin örtüldüğünü söyleyen Papa, kölelik örneğini vererek “O zamanlar (kölelik döneminde) kölelerin ruhları olup olmadığı tartışılıyordu. O dönemde yaşananları, bugünün aklıyla yorumlayıp yargılamak haksızlıktır” dedi.





Cinsel taciz iddialarının 2002 yılında Boston’da patlak vermesine kadar Katolik Kilisesinin bu olaylarla yüzleşecek gücünün olmadığını ama bunun onları haklı çıkarmak anlamına gelmediğini vurgulayan Papa Francis, sözlerine şöyle devam etti:









“Bu çok büyük bir musibet ve bununla biraz yüzleştiğimizi görüyorum. Tanrı’ya şükür bu adımları atıyoruz. Ama benim içimde kalan bir istismar noktası var. O da reşit olmayanlarla canlı olarak çekilen istismar görüntüleri. Nerede yapılıyor? Hangi ülkede? Bilinmiyor. Kim bunlar, kim saklıyor? Orada toplumdan sorumlu olanların dikkatinin çekilmesi lazım. Çocukların istismar edilmesini kayda alan gruplar hangi kapsamda faaliyet göstermeye devam ediyor? Bu bir yardım çığlığıdır. Bu konuyu (Kilise’deki taciz vakaları) ‘skandal’ olarak algılamanız olumlu. Bu, sizi bundan kaçınmak için harekete geçmeye, katkınızı koymaya yönlendirir. Beni korkutmuyor. İman sendeliyorsa, canlı olduğu içindir. Aksi takdirde, hiçbir şey hissetmezsiniz.”