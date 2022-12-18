Sağlıkta kuyruk çilesi: 1.5 yıl sonraya kolonoskopi günü verildi

Duyanların, ‘olmaz böyle şey’ dediği olay, üç yıl önce sağlık turizmine açılan Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde gerçekleşti.





28 Ekim 2022 günü randevu başvurusunda bulunan bir hasta, ancak 5 Aralık 2022 gününe randevu alarak muayene olabildi. Hastanın kesin teşhisinin konabilmesi için kolonoskopi istendi.





Ancak, hasta kolonoskopi için ilgili birime gittiğinde büyük bir şokla karşılaştı. Çünkü, kendisine 29 Mayıs 2024 günü saat 08.00’e randevu verildi. Bu sağlık skandalı sosyal medyadan paylaşılınca çok sayıda tepki yorumu aldı. Aynı hastanede, MR ve diğer tetkikler için de günler sonrasına randevu verildiği ileri sürüldü.





BAKAN KOCA’YA RANDEVU TEPKİSİ

Bir sosyal medya kullanıcısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz ekim ayında MHRS’den randevu alan 2 milyon 866 bin kişinin muayene için gitmemesinden yakındığını hatırlatarak, “Acaba 1.5 sene sonrası için gün verildiği için hastalar ölmesinden gitmemiş olabilirler mi?” diye sordu.





Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise aynı hastanede kendisine de 1 yıl sonrası için randevu verilmesine karşın 300 TL muayene ücreti yatırıp bin hafta içerisinde kolonoskopisinin yapıldığını ileri sürerek, “Hastane tamamen ticarethane olmuş. Para yatırmazsan 1 yıla gün veriyorlar. Para yatırınca bir hafta içinde bakıyorlar” dedi.





“YA HASTA KOLON KANSERİYSE?”

Gaziantep Kilis Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ise, kolonoskopi yapılacak bir hastaya 1,5 yıl sonrası için randevu verilmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, “Çünkü, hekim hastasının kolon kanseri veya anemi gibi derhal müdahale edilmesi gereken şüpheleri için kolonoskopi ister. Eğer hastada şüphelenilen gibi kolon kanseri varsa hasta 1,5 yıl bekleyemez. Çünkü, hastaysa evresi ilerler ve tedavi şansı çok azalır. Bu iş için en fazla verilecek süre 1 aydır” dedi.





3 UZMANDAN BİRİ BAŞHEKİM YARDIMCISI OLDU

Sözcü gazetesinin haberine göre 3 yıl önce sağlık turizmi için önemli atılımlar yapılan, ancak aradan geçen süre içerisinde 200’e yakın akademisyenin ya özel muayenehane açtığı, ya da özel sektöre gittiği Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 3 akademisyenden birisinin başhekim yardımcısı yapılarak idari göreve yönlendirilmesinin bu poliklinikteki hasta yığılmasını daha da artırdığı ve kolonoskopi, endoskopi gibi müdahaleler için verilen sürenin uzamasına yol açtığı belirtildi.