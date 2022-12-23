Samanyolu Haber /Gündem / Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri /23 Aralık 2022 21:46

Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri

Paris saldırısı sonrası kalabalık bir grup, Fransa'nın Kürtleri korumadığı gerekçesiyle Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'nin etrafında toplandı. Saldırıyı protesto etmek isteyen göstericilere polis müdahale etti.

Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri

Fransa'nın başkenti Paris'te, Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'nin hedef alındığı silahlı saldırıda üç kişi öldürülmesine tepki gösteren kalabalık bir grup, kültür merkezi etrafında toplandı.

Öfkeli kalabalık, Fransa'nın Kürtleri korumadığı gerekçesiyle valiliğe yürümek istedi.

Kültür merkezi çevresinde bir araya gelen gruba polis, gazlı müdahalede bulundu.

Olay yerini ziyaret eden Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa hükümetinin polis yetkililerinden Kürtlerin bulunduğu bölgelerin korunması için güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istediğini açıklamıştı. Saldırganın şu an için yalnız hareket ettiğinin düşünüldüğünü belirten Darmarin, saldırıyı niçin gerçekleştirdiğinin bilinmediğini söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Paris'in 10'uncu bölgesinde bulunan Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Başsavcılık, üç kişinin öldüğünü açıkladı. 69 yaşındaki saldırgan gözaltına alınırken, saldırının ırkçı saiklerle düzenlenip düzenlenmediği araştırılacak.

Başsavcı Laure Beccuau, saldırganın daha önceden Fransız polisinin radarına girdiği iddiasını da doğruladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri Sonraki Haber >>

Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri

Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri

Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi saldırganının yakalanma anı

Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi saldırganının yakalanma anı

Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Ahmet Hakan canlı yayında Özgür Demirtaş'la dalga geçti

Ahmet Hakan canlı yayında Özgür Demirtaş'la dalga geçti

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu

Halk TV'den RTÜK'e 'mimik' protestosu

Halk TV'den RTÜK'e 'mimik' protestosu

Erdoğan'ın TRT ekranlarındaki tarihi çarkı yeniden gündem oldu

Erdoğan'ın TRT ekranlarındaki tarihi çarkı yeniden gündem oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de üst düzeyde ağırlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de üst düzeyde ağırlandı

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:00:33