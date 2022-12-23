Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri

Fransa'nın başkenti Paris'te, Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'nin hedef alındığı silahlı saldırıda üç kişi öldürülmesine tepki gösteren kalabalık bir grup, kültür merkezi etrafında toplandı.

Öfkeli kalabalık, Fransa'nın Kürtleri korumadığı gerekçesiyle valiliğe yürümek istedi.

Kültür merkezi çevresinde bir araya gelen gruba polis, gazlı müdahalede bulundu.

Olay yerini ziyaret eden Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa hükümetinin polis yetkililerinden Kürtlerin bulunduğu bölgelerin korunması için güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istediğini açıklamıştı. Saldırganın şu an için yalnız hareket ettiğinin düşünüldüğünü belirten Darmarin, saldırıyı niçin gerçekleştirdiğinin bilinmediğini söylemişti.





NE OLMUŞTU?





Paris'in 10'uncu bölgesinde bulunan Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Başsavcılık, üç kişinin öldüğünü açıkladı. 69 yaşındaki saldırgan gözaltına alınırken, saldırının ırkçı saiklerle düzenlenip düzenlenmediği araştırılacak.





Başsavcı Laure Beccuau, saldırganın daha önceden Fransız polisinin radarına girdiği iddiasını da doğruladı.