Samanyolu Haber /Dünya / Paris Savcılığı'ndan saldırı açıklaması /25 Aralık 2022 15:59

Paris Savcılığı'ndan saldırı açıklaması

Paris Savcılığı, Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı: Saldırganın yabancılara karşı patolojik bir nefreti var.

SHABER3.COM

Fransa’nın başkenti Paris’te 23 Aralık’ta Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne yönelik silahlı saldırıda Emine Kara, Mîr Perwer ve Abdurrahman Kızıl hayatını kaybetti. Saldırıya karşı dün büyük bir eylem düzenlendi. Eylemlerde polis ile kitle arasında çatışma çıktı. Polisler gaz bombalarıyla kitleye müdahale etti.

Paris Savcılığı, Fransız saldırganın "yabancılara karşı patolojik bir nefreti" olduğunu, "cinayet işlemek ve yabancıları öldürmek için" Paris'teki saldırıyı düzenlediğini açıkladı.

Demirtaş'tan Paris açıklaması: Saldırının tüm yönlerinin ortaya çıkarılması Fransa'nın sorumluluğundaDemirtaş'tan Paris açıklaması: Saldırının tüm yönlerinin ortaya çıkarılması Fransa'nın sorumluluğunda

PARİS EMNİYETİNDEN EYLEM AÇIKLAMASI: KUŞKU YOK Kİ PROVOKASYONDAN KAYNAKLI

MA'da yer alan habere göre, Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, BFM TV’ye yaptığı açıklamada “Eylem, siyasi şahsiyetlerin de katılımı ile normal bir şekilde sürdü” dedi. Nunez, “provokasyon” olarak nitelendirdiği bir nedenden dolayı olayların başladığını kaydederek, “Bir kamyonetin geçtiği belirtiliyor, bana da böyle bildirildi. Tüm bunları açıklığa kavuşturacağız” dedi. Daha sonra bir kısım eylemcinin başka bir bulvarda polisle temasa girdiğini söyleyen Nunez, “Yine hiç kuşku yok ki bir provokasyondan kaynaklı” dedi.

11 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Nunez, çatışmaya girenlerin de küçük bir grup olduğunu belirterek, eylem organizatörlerinin bu duruma engel olmaya çalıştığını belirtti. Bir gazetecinin eylemlere karışanların başka ülkelerden gelen Kürtler mi olduğu yönündeki sorusuna Nunez, “Bu insanları damgalamak bana düşmez” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Paris Savcılığı'ndan saldırı açıklaması Sonraki Haber >>

[Harun Tokak] İsa’lar Hep Olacaktır

[Harun Tokak] İsa’lar Hep Olacaktır

İngiltere'da 67 Tl olan kahve Türkiye'de neden 160 Tl

İngiltere'da 67 Tl olan kahve Türkiye'de neden 160 Tl

Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri

Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri

Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi saldırganının yakalanma anı

Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi saldırganının yakalanma anı

Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Ahmet Hakan canlı yayında Özgür Demirtaş'la dalga geçti

Ahmet Hakan canlı yayında Özgür Demirtaş'la dalga geçti

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu

Halk TV'den RTÜK'e 'mimik' protestosu

Halk TV'den RTÜK'e 'mimik' protestosu

Erdoğan'ın TRT ekranlarındaki tarihi çarkı yeniden gündem oldu

Erdoğan'ın TRT ekranlarındaki tarihi çarkı yeniden gündem oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de üst düzeyde ağırlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de üst düzeyde ağırlandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:10:37