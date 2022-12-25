Paris Savcılığı'ndan saldırı açıklaması





PARİS EMNİYETİNDEN EYLEM AÇIKLAMASI: KUŞKU YOK Kİ PROVOKASYONDAN KAYNAKLI





MA'da yer alan habere göre, Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, BFM TV’ye yaptığı açıklamada “Eylem, siyasi şahsiyetlerin de katılımı ile normal bir şekilde sürdü” dedi. Nunez, “provokasyon” olarak nitelendirdiği bir nedenden dolayı olayların başladığını kaydederek, “Bir kamyonetin geçtiği belirtiliyor, bana da böyle bildirildi. Tüm bunları açıklığa kavuşturacağız” dedi. Daha sonra bir kısım eylemcinin başka bir bulvarda polisle temasa girdiğini söyleyen Nunez, “Yine hiç kuşku yok ki bir provokasyondan kaynaklı” dedi.

Fransa’nın başkenti Paris’te 23 Aralık’ta Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne yönelik silahlı saldırıda Emine Kara, Mîr Perwer ve Abdurrahman Kızıl hayatını kaybetti. Saldırıya karşı dün büyük bir eylem düzenlendi. Eylemlerde polis ile kitle arasında çatışma çıktı. Polisler gaz bombalarıyla kitleye müdahale etti.Paris Savcılığı, Fransız saldırganın "yabancılara karşı patolojik bir nefreti" olduğunu, "cinayet işlemek ve yabancıları öldürmek için" Paris'teki saldırıyı düzenlediğini açıkladı.Demirtaş'tan Paris açıklaması: Saldırının tüm yönlerinin ortaya çıkarılması Fransa'nın sorumluluğundaDemirtaş'tan Paris açıklaması: Saldırının tüm yönlerinin ortaya çıkarılması Fransa'nın sorumluluğunda11 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Nunez, çatışmaya girenlerin de küçük bir grup olduğunu belirterek, eylem organizatörlerinin bu duruma engel olmaya çalıştığını belirtti. Bir gazetecinin eylemlere karışanların başka ülkelerden gelen Kürtler mi olduğu yönündeki sorusuna Nunez, “Bu insanları damgalamak bana düşmez” dedi.