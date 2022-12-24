Paris'te gergin bekleyiş: Yeni gösteriler bekleniyor

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne düzenlenen ve üç kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin de yaralandığı saldırının ardından, ülkede Kürt ve Türk gruplara ve Türk diplomatik temsilciliklerine ait binalar önünde güvenlik önlemleri artırıldı. Öte yandan ülke çapında bugün protesto eylemleri bekleniyor. Paris Emniyet Teşkilatı yetkililerinin de gün içinde, 69 yaşındaki aşırı sağcı bir sabıkalının düzenlediği belirtilen saldırıyla ilgili olarak Kürt cemaati temsilcileriyle bir araya geleceği açıklandı.







DW Türçe'nin haberine göre Fransa'daki 24 Kürt derneğinin toplandığı çatı kuruluşu olan Demokrat Kürt Konseyi (CDK-F) dünkü olayı bir "terör saldırısı" olarak nitelerken, silahlı saldırının "Türkler tarafından yöneltilen sayısız tehditten sonra" düzenlendiğini belirtti. CDK-F, olayda hayatını kaybeden üç kişi ile yaralanan üç kişinin de Kürt aktivistler olduğunu kaydetti.





PKK, PJAK ve PYD gibi örgütlerin çatı örgütü olarak bilinen KCK'dan yapılan açıklamada da, dünkü saldırı "9 Ocak 2013 katliamının devamı" olarak nitelendirildi. "Türk devleti ve AKP-MHP iktidarı tarafından yapıldığı açık olan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, saldırının Avrupa devletlerinin ve istihbarat teşkilatlarının oluru ve desteğiyle yapıldığı ileri sürüldü. 9 Ocak 2013'te Paris'te düzenlenen saldırıda Kürt aktivistler Sakine Cansız, Leyla Şaylemez ve Fidan Doğan adlı üç kadın öldürülmüştü. Saldırının zanlısı olan Ömer Güney'in uzun yıllar Almanya'da da yaşadığı ortaya çıkmış, saldırının emrini MİT'in (Milli İstihbarat Teşkilatı) verdiği iddia edilmişti.





Şüpheli 69 yaşında aşırı sağcı bir Fransız



Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne yönelik silahlı saldırının şüphelisi olarak gözaltına alınan kişinin 69 yaşındaki bir Fransız vatandaşı olduğu, saldırganın Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'nin ardından bu merkezin karşısındaki bir restoran ve bir kuaförü de hedef aldığı bildirildi. Emekli bir makinist olan zanlının daha önce de ülkede yaşayan göçmenlere saldırdığı için tutuklandığı ve hakkındaki davalar sürerken tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildiriliyor.





Bu durum Fransa'da aşırı sağ ile mücadele konsuundaki tartışmaları da yeniden hararetlendirdi. Nitekim savcılıktan verilen bilgiye göre şüpheli geçen yıl da çadırlarda kalan mültecilere saldırmış, çok sayıda kişiyi yaralamış ve gözaltına alınmış, ancak tutuksuz yargılanmak üzere kısa süre önce serbest bırakılmış. Saldırganın, 2016 yılında da yine bir kişiyi bıçaklamaktan sabıkası olduğu aktarıldı.





Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, zanlının amacının ülkedeki yabancıları hedef almak olduğunun açık olduğunu söyledi ancak tek başına hareket eden saldırganın tam olarak neden saldırdığının henüz bilinmediğini belirtti. Fransız İçişleri Bakanı'nın Cuma günü olay yeri ziyareti sonrasında bölgedeki bazı Kürt göstericilerle emniyet güçleri arasında gerilim tırmanmış ve Fransız polisi göstericilere karşı biber gazı kullanmıştı.





Avrupa ve ABD'den tepkiler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'teki Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne düzenlenen ve üç kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Fransa'daki Kürtler Paris'in göbeğinde menfur bir saldırıya hedef oldu" ifadesini kullandı ve saldırının kurbanları için taziyelerini iletirken bu kişilerin ailelerine de dayanışma mesajı verdi.





Paris'teki saldırıya Almanya'dan da tepkiler geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Twitter mesajını alıntılayarak Almanca ve Fransızca yaptığı paylaşımda, "Bugün Paris ve Fransa'yı sarsan menfur bir olay. Düşüncelerim kurbanlar ve yakınlarıyla" ifadesini kullandı.





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Paris’te Kürtlerin yoğun olduğu bölgedeki olaydan derin üzüntü duyduğunu açıkladı. "Duygularım Kürt kültür merkezine düzenlenen saldırının kurbanlarıyladır" dedi.



