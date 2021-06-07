Patara'da hırsızlığı engelledi, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten görevden alındı

Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi’nden 2 bin 168 kamyon kum çalındı. Olayla ilgili bölge memuru "Değil bölge müdürü Sayın Cumhurbaşkanımız gelse ben bu zaptı tutacağım’" dediği için 'Cumhurbaşkanına hakaret'le suçlanarak görevden alındı.







Tarım Orman-İş Başkanı Şükrü Durmuş, şubat ayında Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi’nden 2 bin 168 kamyon kum çalınıp satıldığını duyurdu.





Cumhuriyet’ten Sarp Ağkal'a konuşan Durmuş, “Kum alınarak sera sahiplerine satıldı. Zaman zaman seraları su basıyor, taban suyunu arıtmak için bu kumu kullanıyorlar. Burası Özel Çevre Koruma Alanı. Buradan bir taş parçası bile alamazsınız” dedi.





Durmuş, görevli muhafaza memurlarından birinin, olayı yargı sürecine taşıyabilmek için kayıt almak isterken AKP İlçe Başkanı tarafından engellendiğini ve kaymakam tarafından da görevinden alındığını belirtti. Durmuş, “Çünkü AKP İlçe Başkanı memura ‘Burada zapt tutmayın, biz bölge müdürünü aradık’ dedi. Memur da ‘Değil bölge müdürü Sayın Cumhurbaşkanımız gelse ben bu zaptı tutacağım’ dedi. Memuru önce lojmanından çıkarttılar, sonra kaymakam bu sözü Cumhurbaşkanı’na hakaret saydı ve görevden aldı. Sendikamızın itirazlarıyla memur işine döndü. Olaya göz yuman orman işletme şefi ve işletme müdürü hâlâ görevde” dedi.







Bölgeye ilişkin detaylı bilgi veren Durmuş, “Kumul gece rüzgârlarının etkisiyle kıyıdaki kumların çevredeki yaşam alanlarında bir kum dağı oluşturması demek. 1937 yılında da bizzat Atatürk’ün talimatıyla burada kumul ağaçlandırması çalışması yapıldı. Avustralya’dan ve Kıbrıs’tan ağaç türleri getirtildi” dedi. Bu çalışma sayesinde uzun yıllar tarım alanlarının korunduğunu vurgulayan Durmuş, “Bu olaydan sonra kumul hareketi yeniden başlayabilir. Ayrıca orası antik kent, kazı çalışmaları yapıldı. Endemik türlerle birlikte bölgede yaşayan carette caretta’ların yaşam alanları zarar görmüş olabilir” dedi.

