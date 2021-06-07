Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da 'Yahudi düşmanlığı yapan vatandaşlığa alınmasın' teklifi /07 Haziran 2021 10:08

Almanya'da 'Yahudi düşmanlığı yapan vatandaşlığa alınmasın' teklifi

Almanya'da antisemitik (Yahudi düşmanı) eylemlerde bulunan yabancılara Alman vatandaşlığı verilmemesi teklif edildi.

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Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi milletvekili Mathias Middelberg, Alman vatandaşlığına geçişi düzenleyen yasada değişiklik teklifinde bulundu.

Neue Osnabrücker Zeitung'a bir açıklama yapan Middelberg, Alman vatandaşı olma kriterleri arasında antisemitik (Yahudi düşmanı) eylemlerde bulunmama şartının da bulunmasını istedi.

"Vatandaşlık yasasında antisemitik güdülü eylemlerde bulunmuş kişilerin vatandaş olmasının mümkün olmadığı açık seçik bir biçimde düzenlenmeli" diyen Middelberg "Kamuoyu önünde Yahudilere karşı kışkırtmada bulunan, İsrail devletinin varlığını sorgulayan ya da İsrail bayrağı yakan kişiler Alman vatandaşı olamamalı" diye konuştu.

Ekim 2009'dan bu yana Federal Meclis milletvekili olan Middelberg, aynı zamanda Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü.

Middelberg "Eğer yabancı kişi antisemitik bir eylemde bulunmuşsa vatandaşlıktan hariç tutulur" ibaresinin vatandaşlık yasasına eklenmesini istedi.

Ayrıca vatandaş olmak isteyen yabancıların kabul etmek zorunda olduğu "sadakat beyanına" da antisemitik güdülü eylemlerin, Almanya Anayasası'nın insan onurunu güvenceye alan maddeleriyle bağdaşmadığı yönünde bir ibare konmasını savundu.

Middelberg konuyla ilgili teklifini koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin de gündemine sunacağını ifade etti.

Geçen ay Doğu Kudüs'te İsrail ile Filistinliler arasında yaşanan gerginlik sonrasında Almanya'da İsrail'i protesto gösterilerinde Yahudi düşmanı sloganlar atılması ve dövizler taşınması kamuoyunda gündem olmuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hamas'ın İsrail'i hedef alan roket saldırılarını terör saldırısı olarak tanımlayarak "Alman hükümeti, İsrail’in bu saldırılar karşısındaki meşru müdafaa hakkını desteklemektedir" açıklamasını yapmıştı. Sözcüsü Steffen Seibert aracılığıyla yaptığı açıklamada Merkel, Almanya'da antisemitik gösterilere de müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etmişti.
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