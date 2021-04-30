Samanyolu Haber /Gündem / Pekcan evinin dekorasyonunu da Bakanlık'a ödetmiş /30 Nisan 2021 21:20

Pekcan evinin dekorasyonunu da Bakanlık'a ödetmiş

Bakanı olduğu Ticaret Bakanlığı’na kendisine ve eşine ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 9 milyon liralık dezenfektan alındığının ortaya çıkmasının ardından görevden alınan Ruhsar Pekcan bir skandala daha imza attı.

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Odatv’de yer alan habere göre, Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanlığı görevine getirildikten sonra kendisine bakanlığın tam karşısında olan lüks bir yerde daire kiralandığı ve Ankara Çankaya’daki daire kiralandıktan sonra Bakan Pekcan’ın isteğiyle iç dekorasyonda “küçük” değişiklikler yapıldığı belirtildi.

İddiaya göre yenilemenin maliyeti de bakanlığın bütçesinden karşılandı. Bu “küçük yenileme” için 380 bin TL harcandı.

Yine iddialara göre Bakan Ruhsar Pekcan, içini tamamen yenilediği daireyi çok sevdi. Hatta bakanlık görevinden alınmasına rağmen hala o dairede oturuyor. Bakanlık yetkilileri tarafından Pekcan ailesine daireyi boşaltıp, boşaltmayacağı soruldu.
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