Samanyolu Haber /Gündem / Peker’den Selvi’ye: Evlat olsan sevilmezsin, gerçekten delisin /02 Haziran 2021 08:58

Peker’den Selvi’ye: Evlat olsan sevilmezsin, gerçekten delisin

Sedat Peker'in hedefinde Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi vardı. Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ı 'Venezuela'ya götürdüğü maske ve test kiti yanında taşıyabileceği kadardı, onun için gümrük kaydı yok' diyen Selvi için Peker "Gerçekten delisin" diye yazdı.

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AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın Venezuela’ya maske yardımı yapmak için gittiği iddiası gümrük kayıtları tarafından yalanlanmasına rağmen Erkam Yıldırım’ı savunmak için yardım malzemelerini yanında götürdüğünü yönünde bir yazı kaleme alan yandaş yazar Abdülkadir Selvi’ye Sedat Peker ‘deli’ dedi.

Sedat Peker’in yeni uyuşturucu rotası belirlemek için Venezuela gitmekle suçladığı Erkam Yıldırım için Abdülkadir Selvi bir yazı kaleme aldı. Selvi, Hürriyet’teki köşesinde “Erkam Yıldırım’ın yardım maksadıyla götürdüğü test kiti ve maskenin yolcunun yanında taşıyabileceği miktarda olduğu için gümrük kayıtlarında yer almadığı ifade edildi” diye yazdı.
 
Selvi’nin bu ifadeleri sosyal medyada alay konusu olurken bir tepki de Sedat Peker’den geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sedat Peker, ‘‘Düşkün abdülkadir duyduğuma göre sen doğduğun zaman annen ile baban seni eldiven ile seviyormuş. Evlat olsan sevilmezsin be düşkün abdülkadir. Başbakan’ın oğlu bir poşet kit için dünyanın öteki ucuna, Venezuela’ya mı gider? Sen gerçekten DELİSİN.’’ İfadelerini kullandı.


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