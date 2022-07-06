Samanyolu Haber /Gündem / Peker, Mehmet Cengiz için yargıyı göreve davet etti: 'Savcılar beni duyuyor musunuz?' /06 Temmuz 2022 14:45

Peker, Mehmet Cengiz için yargıyı göreve davet etti: 'Savcılar beni duyuyor musunuz?'

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 'Deli Çavuş' isimli hesaptan yeni paylaşımlarda bulundu. Peker, "Sayın savcılar, beni duyuyor musunuz? Şantaj yaptım diyorum, devrin Başbakanına yaptım diyorum, Mehmet Cengiz de aracıydı diyorum" dedi.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter'daki 'Deli Çavuş' hesabından paylaşımlarını sürdürüyor. Peker; dünkü paylaşımında, "Size akrabam olan Mehmet Cengiz'i anlatacağım" diyerek, kamudan aldığı dev ihalelerle tanınan '5’li çete'den Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz'le olan geçmişini anlatmıştı.

"SAVCILAR, BENİ DUYUYOR MUSUNUZ?"
Peker açıklamasında, "Seçim öncesi YouTube’da yapmayı planladığım videolarla ben yapmam gerekeni yapacağım" ifadelerini de kullanmıştı. Peker yaptığı yeni paylaşımlarında, “Sayın savcılar, beni duyuyor musunuz? Şantaj yaptım diyorum, devrin başbakanına yaptım diyorum, mehmet cengiz de aracıydı diyorum. Paraların hangi akrabamızın hesabına yattığını söylüyorum. Akrabam Zafer Salman olayı doğruluyor. Bankalara neden bir yazı yazmıyorsunuz? Haricen dediklerimi doğrulayan bir çok da delil çıktı. Bunlar yetmez mi? Ben suç örgütü lideriyim. Mesut Yılmaz’ın o dönem ki en yakını olan yılların saygın gazetecisi Sabahattin abi (Önkibar), bakın kendisi de Mesut Yılmaz’ın ağzından olayı bugün anlatmış. Soruşturmayı başlatmak için başka ne delile ihtiyacınız var, söyleyin ben vereyim. 40 yaşından genç kardeşlerim, her zaman ne derim; ‘Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır ve onlar tam zamanında yetişirler’” ifadelerini kullandı.


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