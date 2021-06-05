Peker Suriye'ye giden silahlarla ilgili görüşmesini yayınlayacak

Peker, geçen hafta yayınladığı videoda Türkiye'den Suriye'ye giden silahların El Nusra örgütüne gönderildiğini ve bu işlemin SADAT tarafından organize edildiğini söylemişti.





Sedat Peker'in yurt dışından Türkiye'nin önde gelen siyasi isimleri, derin devlet ilişkileri, uyuşturucu trafiği vb. konularda sosyal medya hesabında yaptığı ifşa videoları bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.





Peker, Twtiter hesabından yaptığı son paylaşımda: "Pazar günkü videoya kadar canınız sıkılmasın diye yarın akşam üzeri saatlerinde, zaman geçirmek için, aperatif niyetine birisiyle yaptığım telefon konuşmamı yayınlayacağım. Konu Suriye silahları." mesajını iletti.





Peker ayrıca, diğer mesajlarında büyük harflerle "bugüne kadar kendisine avukatlık yapmış olan tüm avukatların pasaportlarının iptal edildiğini" belirterek buna sebep olan kişilere atıfta bulundu ve "Artık ahiretlik olduk" diye yazdı.





Söz konusu telefon görüşmesini bu akşam üzeri yayınlayacağını belirten Peker, bunun yanında Demirören Holding ile ilgili yeni ifşalar yapacağının da altını çizdi.