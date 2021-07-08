Samanyolu Haber /Gündem / Peker'den Soylu'ya: Cumhurbaşkanlığı hayalinden vazgeç /08 Temmuz 2021 08:49

Peker'den Soylu'ya: Cumhurbaşkanlığı hayalinden vazgeç

Sedat Peker, bir kez daha İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Soylu'nun Cumhurbaşkanı olacağına inandırıldığını ileri süren Peker "Cumhurbaşkanlığı hayalinden vazgeç" dedi. Peker ayrıca, yeni paylaşımlarının ipucunu verdi.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan Peker, yarın atacağı tweet'leri işaret ederek kimi iddialar öne sürdü. 

Sedat Peker yarın yapacağı paylaşımlara işaret ederken, neden video yayınlamaya devam etmediğini de açıkladı. 

Peker'in paylaşımları şöyle: 

''1-Kıymetli dostlarım, benim stratejimi ve tarzımı zannediyorum ki paylaşımları yapmaya başladığım 2 aylık sürede biraz çözmüşsünüzdür. Önce normal olayları anlatıp, tuzağımı kurarım. Konunun muhattapları o tuzağa gelirler ve tartışma başlar.

2-Tartışmanın sonunda eldeki delillerle benim doğru söylediğim anlaşılır. Yarın Esenyurt’la ilgili üçüncü ama en önemli paylaşımlarımı yapacağım. Rüşvet, ahlaksızlık çok önemli; ancak tartışılmasını istediğim konuyu en sona bıraktım. Yarın bazı tweetler paylaşacağım.

3-Bunlar kısmen rüşvet, ancak daha ciddi konulara değinecek. Çokça kafanız karışacak, çokça moraliniz bozulacak, ulan biz nereye düştük diyeceksiniz. Ancak sonunda birçok şeyi göreceksiniz. Yarınki tweetlerde çok eğlenmeyeceğiz.

4-Sizi biraz paranoyaya biraz da şizofreniye sokacağım. Ancak tüm bunları inanın sizlerin iyiliği için yapacağım. Ayrıca bana devamlı video çek diyorsunuz. Ben bunu sizden daha çok istiyorum. Ancak bulunduğum ülkenin ve tüm ülkelerin kanunları böyle.

5-Kırmızı kategoride olduğum için, yani suikast düzenlenme ihtimali dünyadaki en yüksek birkaç kişiden biri olduğum için video çekmeme izin vermiyorlar. İnşallah şimdi anlamışsınızdır. Ben video çekmek istiyorum, ancak uluslararası güvenlik hukukundan dolayı buna izin vermiyorlar



6-İnşallah bu sefer anlamışsınızdır. Konu benle ilgili değil. süslü sülü, yarın ciddi konular konuşacağız; rüşvet, fuhuş konuları değil. Fındık kadar aklınla seni cumhurbaşkanı olacağına inandıran kişiler de yanında olacak. 

7-Senin küçük aklın bu olaylar karşısında çünkü ısıya dayanmaz, error verir. Her ne kadar kendine destekçi buluyormuş gibi görünsen de, gelecek aylarda seni destekleyecek kimseyi bulamayacaksın.

8-Cumhurbaşkanlığı hayalinden vazgeç. Seni kim desteklerse desteklesin, yüce divana gideceksin ve cezaevine gireceksin.''
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