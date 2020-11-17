Samanyolu Haber /Dünya / Pentagon'dan Irak ve Afganistan ile ilgili yeni karar /17 Kasım 2020 23:38

Pentagon'dan Irak ve Afganistan ile ilgili yeni karar

ABD'nin Irak ve Afganistan'da bulunan asker sayısında indirime gideceği ifade edildi. Açıklamanın ABD Savunma Bakanı Christopher Miller tarafından yapıldığı belirtildi.

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ABD Savunma Bakanı Christopher Miller, Irak ve Afganistan'da bulunan Amerikan askerlerinin sayısının 2 bin 500'e indirleceğini açıkladı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Miller, "15 Ocak 2021'den itibaren Afganistan'daki asker sayımız 2 bin 500 olacaktır. Irak'taki asker sayımız da aynı şekilde 15 Ocak itibarıyla 2 bin 500 olacaktır" dedi.

Christopher Miller, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararının ulusal güvenlik öncelikleri ile uyumlu olduğunu ve aylardır ulusal güvenlik ekibi ile yaptığı istişarelere dayandığını söyledi. 

Miller, bu konuda başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani olmak üzere birçok müttefik ülke liderleri ile istişare ettiğini ifade etti. 

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Afganistan ve Irak'ın işgali ile başlayan savaşları bitireceklerini vurgulayan Christopher Miller, "Çocuklarımızı bu süresiz savaşların ağır yükünden kurtaracağız." diye konuştu. 

New York Times gazetesi, bugün Pentagon'daki bir taslak emirde Afganistan'daki asker sayısının yarıya indirilmesinin öngörüldüğünü duyurmuştu. ABD'nin Afganistan'da mevcut olarak 4 bin 500 askeri bulunuyor. Aynı emirde Pentagon'un Irak'taki askeri varlığını daha önce açıklanan 3 bin sayısının da altına indireceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasının en büyük vaatlerinden biri "sonsuz savaşlara son vermekti". Trump, 7 Ekim'de yaptığı bir Twitter paylaşımında, "Afganistan'da görevine devam eden az sayıda CESUR erkek ve kadınlarımızı Noel'e kadar evlerine döndürmeliyiz" yazmıştı.
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