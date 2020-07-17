Perinçek, AKP'nin yeni doktrinini yazıyor!

"Elimizde Recep Tayyip Erdoğan'ın 37 yolsuzluk dosyası var." diyen Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, ekran ekran dolaşarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kendileri ile aynı çizgiye geldiğini anlatıyor.





Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugün yayımlanan makalesinde, Erdoğan-Perinçek ittifakının hangi safhaya geldiğini gözler önüne serdi.





ALTAYLI'DAN ÇARPICI SÖZLER: PERİNÇEK, AKP'NİN DOKTRİN YAZARI





Altaylı, "AKP'de ciddi bir Doğu Perinçek şaşkınlığı yaşanıyor olsa gerek. Ekranların aranılan ismi haline gelen Doğu Perinçek’i televizyon gülü haline getiren özelliği Vatan Partisi Genel Başkanı olması değildi. Doğu Perinçek’i neredeyse her gün ekranlara taşıyan, AKP'yi AKP'lilerden daha iyi temsil edebilecek noktaya gelmesi ve Yeni AKP'nin 'doktrin yazarı'na dönüşmesiydi." ifadelerini kullandı.





"ŞAMİL TAYYAR, PERİNÇEK'İ ELEŞTİRDİĞİ İÇİN KOVULDU"





Altaylı şunları kaydetti: "Diyeceksiniz ki 'Fatih amma da salladın.' Yılların AKP'lisi, AKP'nin elinde kılıçla ön cephede savaştırdığı ve sonunda medya ve tanıtımdan sorumlu genel başkan yardımcısı Mahir Ünal’ın yardımcısı olan Şamil Tayyar, Perinçek aleyhine sarf ettiği bir cümleden sonra partiden atılmış olmasaydı ben de size hak verebilirdim. Ancak türlü hatasına rağmen AKP'den asla uzaklaştırılmayan Şamil Tayyar, Perinçek’e dil uzatınca muhtemelen amiri Mahir Ünal tarafından partiden gönderildi."





Perinçek'in 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünde Emniyet Müdürlüğü’nde "direnmeme talimatı verildiği" iddiasına da atıf yapan Altaylı, "Bunun ardından AKP'nin ülkeyi batağa götürdüğü sözleri yüzünden hedefte." dedi.





PERİNÇEK'İN TARZI BU: MEZARA KADAR DEĞİL, PAZARA KADAR





Perinçek’in siyasi tavrını bilenler için ortada şaşırtıcı bir durum olmadığına işaret eden Altaylı, "Geçmişte PKK ile de yakındı Perinçek. Bunu da pek çok konudaki ortak fikirlere bağlıyordu, fakat bir yandan PKK’ya fikri bir altyapı hazırlıyordu. Şimdi ise en sert PKK karşıtı. Kuvvetli egosu yüzünden Perinçek 'Mezara kadar' değil 'Pazara kadar' ortaklıkların adamıdır." değerlendirmesinde bulundu.