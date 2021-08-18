Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek'ten 'Taliban - Atatürk' karşılaştırması /18 Ağustos 2021 10:17

Perinçek'ten 'Taliban - Atatürk' karşılaştırması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da Taliban ile ilgili tartışma yaratan ifadeler kullandı.

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Taliban, başkent Kabil'i ele geçirmesiyle Afganistan yönetimini kontrol altına aldı. Öte yandan ülkede bulunan NATO ve ABD askerleri de çekilmeye başladı.

Konuyla ilgili Ulusal Kanal'da konuşan Doğu Perinçek, Taliban'ın Afganistan'ı "Kurtardığını" öne sürdü. Perinçek devamında, "Taliban, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşını başardı" ifadelerini kullandı.

Perinçek'in açıklaması şöyle:

"Taliban 20 yıl boyunca halkı örgütledi ve Amerika'ya karşı savaştı. 20 yıl. Halka dayanmanın daha ileri bir ölçüsü var mı? Oy sandığından oy alınca bu halka dayanma oluyor. 1 tane gizli oy atıyorsun sandığa. Diğer tarafta canını ortaya koyuyor, savaşıyor Amerikayla. Bundan daha ileri bir halka dayanma ölçüsü yok."
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