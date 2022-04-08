Pervin Buldan'dan hasta tutuklularla ilgili açıklama

Hasta tutukuların durumu konusunda konuşan HDP Eş Genel Başkan Pervin Buldan, "Aysel Tuğluk ve tüm ağır hasta mahpuslar özgür bırakılıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Evrensel'de yer alan habere göre Halkların Demokratik Partisi (HDP) kadın il eş başkanları, partinin Ankara’daki genel merkezinde toplandı. Toplantının açılışında HDP Eş Genel Başkan Pervin Buldan konuştu. Halkların Demokratik Partisi (HDP) kadın il eş başkanları, partinin Ankara’daki genel merkezinde toplandı. Toplantının açılışında HDP Eş Genel Başkan Pervin Buldan konuştu.

Konuşmasına, toplantıya gelen kadın il eş başkanlarını selamlayarak başlayan Buldan, ağır hastalıklarına rağmen cezaevinde tutulan Kürt Siyasetçi Aysel Tuğluk’un durumuna değindi. Buldan, “Aysel Tuğluk’u buradan sevgi ve özlemle selamlıyorum. İçinde bulunduğu durum ve bütün ağır hasta tutsakların durumu en acil gündemlerimizin başında gelmektedir. Aysel Tuğluk ve tüm ağır hasta mahpuslar özgür bırakılıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Kadın mücadelemiz elbet bu zulüm politikalarının da üstesinden gelecek ve bütün yoldaşlarımızla özgür yarınlarda mutlaka buluşacağız. Yürüdüğümüz yolu hep birlikte mutlaka zafere ulaştıracağız” diye belirtti.