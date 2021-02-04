Peşkeşi sormak suretiyle Erdoğan'ı mağdur ettiğinden...

Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 26 Kasım 2019 tarihinde Sakarya Arifiye’deki Tank Palet Fabrikası’nın Katar ortaklı BMC’ye satılmasıyla ilgili eleştirilerine açtığı 250 bin liralık tazminat davasında 100 bin liralık tazminat kararı çıktı.







Duvar'ın ANKA'dan aktardığı habere göre Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması öncesinde yazılı savunmayı sunan Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, AİHM’nin 2012 yılındaki kararına atıfta bulundu. Çelik, Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu hakkında açtığı davada yerel mahkemenin 5 bin lira tazminata hükmettiğini ancak AİHM’in söz konusu olaya ilişkin Kılıçdaroğlu’nun ifade özgürlüğünün ihlaline karar verdiğini hatırlattı.





'Hukuksuzluk yapma iradesi ile hareket eden yargıç'





Çelik savunmada, AİHM’in Kılıçdaroğlu hakkında verdiği karar varken davanın kabulünün mümkün olmayacağına vurgu yaparak, şunları belirtti:





"Dolayısıyla, AİHM’nin Kılıçdaroğlu/Türkiye kararı gerçekliği ortadayken eldeki davanın kabulü hukuken elbette mümkün değildir. Ancak, AİHM Kılıçdaroğlu/Türkiye kararındaki bu değerlendirmelere karşın mahkeme hakiminin bu net hükümleri de hukuksuzluk yapmak pahasına aşacağı ve fahiş miktarlı tazminata karar vereceği öngörülmektedir. Hukuksuzluk yapma iradesi ile hareket eden yargıcının, AİHM Kılıçdaroğlu/Türkiye kararını, Yargıtay kararlarını tanımayacağı ve tazminata hükmedeceği görünür bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır. Ne var ki, hakim eliyle yaşatılmış ve yaşatılacak hukuksuzluklardan kaynaklı, tüm yasal haklarımızı kullanacağımızın ve suç işleyenlerden hukuk düzleminde mutlak olarak hesap sorulmasını sağlayacağımızın bilinmesine önem atfetmekteyiz."





Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün görüldü. Mahkeme taraf avukatlarını beyanlarını aldı. Çelik, AİHM kararına ilişkin sundukları yazılı beyanı bir kez daha hatırlattı. Mahkeme 100 bin lira manevi tazminata hükmetti.