Neyi işaret etse uçuşa geçiyor

Elektrikli otomotiv devi Tesla'nın genel müdürü Elon Musk, sosyal medyada paylaştığı mesajlarla piyasaları sarsıyor. "Dogecoin halkın kripto parasıdır." mesajının akabinde kripto para birimi Dogecoin yüzde 70'e yakın yükseldi





Musk, Twitter’a bir süre ara vereceğini duyurmuştu. Yine Twitter'da “Twitter’a bir süreliğine bırakıyorum.” diyen Musk, paylaşımlarıyla kripto para piyasasında hareketliliğe yol açmıştı.





"PARTİYE GEÇ KALDIM"





Musk, yeni e-sohbet uygulaması Clubhouse'da, "Bitcoin'i 8 yıl önce almalıydım partiye geç kaldım." demişti. Bitcoin'in destekçisi olduğunu belirten Musk, "Dogecoin'in küresel bir para olması eğlenceli olurdu." diye eklemişti.





Musk’ın Twitter profil açıklamasına geçen hafta Bitcoin etiketi ve emojisi koymasından sonra kripto para birimi yüzde 10 yükselişle 36 bin doların üzerine çıkmıştı.





En büyük kripto para birimi olan Bitcoin Londra işlemlerinde anlık olarak yüzde 15 yükseliş kaydetmişti.





Cuma günü erken saatlerdeyse Musk Twitter’da paylaştığı ve bir köpeğin kapağında olduğu “Dogue” dergisiyle Dogecoin rallisinin de fitilini ateşlemişti. En başta bir şaka olarak yaratılan Dogecoin paylaşım sonrasında yüzde 300 artış gösterdi.





BİLANÇOYU BITCOIN'E TAŞIYACAK MI?





Elon Musk bir Twitter konuşması esnasında Tesla’nın bilançosunun Bitcoin’e çevrilmesinin mümkün olup olmadığını sormuştu.





Musk ile Twitter’da aralarında geçen bir konuşmada, MicroStrategy Genel Müdürü Michael Saylor, Musk’a şirketin bilançosunu Bitcoin’e taşıması gerektiğini söylemişti.





“Eğer hissedarlarına 100 milyar dolar değerinde bir iyilik yapmak istiyorsan bilançonu dolardan Bitcoin’e taşımalısın.” diyen Saylor, “S&P 500’deki diğer firmalar da seni takip edecektir ve zamanla bu iyilik 1 trilyona dolara kadar çıkabilir.” diye eklemişti.





Musk ise bu kadar büyük bir işlemin mümkün olup olmadığını sormuş, Saylor da bunun mümkün olduğunu ve geçen aylarda 1,3 milyar dolar Bitcoin aldığını ve isterse taktiklerini offline bir şekilde paylaşabileceğini belirtmişti.