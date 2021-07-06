Samanyolu Haber /Ekonomi / Petrol fiyatları son üç yılın zirvesinde /06 Temmuz 2021 12:44

Petrol fiyatları son üç yılın zirvesinde

Petrol fiyatlarındaki yükseliş OPEC+ toplantısını iptal edilmesinin ardından bu sabah da devam etti. Brent petrolün varil fiyatı 77,6 dolarla Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

SHABER3.COM

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yüzde 1,3 yükseldikten sonra yüzde 0,4 artışla 77,48 dolarda işlem gördü. Brent ham petrol ilk işlemlerde 77,61 dolara çıktı ve son 3 yılın zirvesini gördü.

Dünya'nın haberine göre OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, OPEC+ Bakanlar Komitesi'nin dünkü toplantısının yapılan ön görüşmelerde bir uzlaşma zemini sağlanamaması nedeniyle iptal edildiğini ve yeni toplantı için bir tarih belirlenmediğini bildirdi.

OPEC+ kaynaklarına göre BAE'nin OPEC+ üretim kısıntısı anlaşmasının Nisan 2022 sonrasına uzatılması önerilerini kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle OPEC+ Bakanlar Komitesi dün bir araya gelemedi.

OPEC+ Bakanlar Komitesi'nin toplanamaması Ağustos ayı için üretim miktarında bir değişiklik olmayacağı anlamına geliyor. Ancak OPEC+ kaynakları, Bakanlar Komitesi'nin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceğini ve Ağustos ayı için yeni üretim miktarı belirleneceğini savunuyorlar.

Irak Petrol Bakanı Ihsan Abdul Jabbar da ülkesinin OPEC+ anlaşmasına bağlı olduğunu ve petrol fiyatlarının cari seviyelerin üzerine tırmandığını görmek istemediğini söyledi.

Cari üretim kısıntısı anlaşmasının 2022 yılı sonuna kadar uzatılması ve petrol üretiminin kademeli olarak artırılması taraftarı olduklarını belirten Jabbar, önümüzdeki 10 gün içinde yeni bir OPEC+ toplantısı yapılmasını umduğunu vurguladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Petrol fiyatları son üç yılın zirvesinde Sonraki Haber >>

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:59:16