Petrol fiyatlarında Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviye

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle artan petrol fiyatları gün içinde 113 doları aştı.



Dün günü 104,97 seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 16.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 7,69 artışla 113,05 dolara yükseldi. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.



Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 111,47 dolardan alıcı buldu.



Batılı ülkeler Rusya'dan petrol ve gaz ithalatına bir sınırlama getirmedi. Buna rağmen Rus petrolünü ithal etmekte "isteksiz" davranılmasının küresel petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturduğu ifade ediliyor.