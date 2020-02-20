Samanyolu Haber /Spor / PFDK'dan üç kulübe para cezası /20 Şubat 2020 20:32

PFDK'dan üç kulübe para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü'ne para cezası verdiğini açıkladı.

SHABER3.COM

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, kurulun, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe'yi 24 bin, Konyaspor'u 36 bin ve MKE Ankaragücü'nü 99 bin lira para cezasına çarptırdığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Galatasaray ve Konyasporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edildiği de aktarıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un oyuncusu Özer Hurmacı'ya, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 4 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 lira para cezası verildiği bildirildi. Giresunspor'dan Lucien Michel Landel'e de 2 maç men cezası verildiği kaydedildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber PFDK'dan üç kulübe para cezası Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:58:55