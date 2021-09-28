Samanyolu Haber /Dünya / Pfizer ABD’de 5-11 yaş grubunda aşı kullanımı için izin istedi /28 Eylül 2021 20:16

Pfizer ABD’de 5-11 yaş grubunda aşı kullanımı için izin istedi

ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın, Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımı için ABD’de acil kullanım izni başvurusu yaptığı duyuruldu.Pfizer şirketi, Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımı için ABD’de acil kullanım izni başvurusunda bulundu.

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Pfizer, yaptığı duyuruda, Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımı için yaptığı 2'nci ve 3'üncü aşama klinik deneylerinin sonuçlarını ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) gönderdiğini açıkladı.

Şirket, 2 bin 268 katılımcı üzerinde gerçekleştirilen deneylerde 5-11 yaş grubunda aşının 10 mikrogramlık iki dozunun, 16-25 yaş grubunda kullanılan 30 mikrogram iki doz aşı ile benzer antikor tepkisi oluşturduğunu belirtti.

Pfizer, deneylerin sonuçlarını Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve benzeri kurumlarla da paylaşacağını açıkladı.Aşının 2-5 ve 6 ay-2 yaş grupları için klinik deneylerinin devam ettiğini de belirten Pfizer, sonuçların yılın son çeyreğinde beklendiğini ifade etti.

Pfizer-BioNTech aşısı ABD’de 12-15 yaş grubu için acil kullanım onayı başvurusundan yaklaşık bir ay sonra gerekli izinleri almış ve kullanıma sunulmuştu.
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