Hasta siyasi tutuklular anısına pedalladık

NURULLAH KAYA- SAMANYOLUHABER.COM





Her zaman olduğu gibi sabah erken saatlerde bisikletlerimizle yola çıktık. Rotamız Koblenz- Wiesbaden arasıydı. Yaklaşık 95 km’lik bu güzergahı güneşli bir havada sürdük. Wiesbaden’a geldiğimizde bizi kalabalık bir aktivist grubu karşıladı. İçlerinde Alman bir hanımefendide vardı. Bu değerli şahsiyet yaşına rağmen son derece dinç olan ve yaptığımız eyleme destek veren Karin Müller'di. Türkiye’de cezaevlerinde hayatını kaybedenler ve suçsuz yere mahkum olanlara çok üzüldüğünü belirten Müller, Türkiye’deki mağduriyet yaşayan insanları yakından takip ettiğini söyledi.



Wiesbaden’deki eyalet parlamentosu önünde yaptığımız eylemde Mustafa Kabakçıoğlu Ali Boçnak, Mevlüt Öztaş, Turan Özcerit, Sıtkı Bektaş ve cezaevlerinde ölümcül hastalıklarına rağmen tahliye edilmeyen ve ölüme terkedilen bütün mahkumlar anısına tohum ektik. Avukat Bilal Durmuş, burada yaptığı basın açıklamasında şunları ifade etti, “ Cezaevi şartlarında yaşamayacak insanların cezaevlerinde ölümle bir başlarına bırakılmalarını ve yaşanılan acılar bir daha yaşanmasın istiyoruz” dedi.





Eyalet Parlamentosunun önünde gerçekleştirilen eylemin ardından tohum ekildi ve Mustafa Kabakçıoğlu’nun ölümüyle ilgili ilk görüntülere ulaşan ve bunları haberleştiren Gazeteci Sevinç Özarslan; “Mustafa Kabakçıoğlu Giresun Emniyet Müdürlüğü’nde Komiser Yardımcısı iken 1 Eylül 2016 tarihinde KHK ile mesleğinden ihraç edilip cezaevine konulan ve tutukluluğunun 4.yılında hücresinde tek başına vefat etmişti. Mustafa Kabakçıoğlu’nun vücudundaki uyuşmaların artması üzerine kurum doktoru kendisini hastaneye sevk etmek istese de sevk gerçekleşmemiş ve hasta hiçbir müdahale olmaksızın ölüme terkedilmiştir. Mehmet Emin Özkan da 26 yıldır cezaevinde bulunan 83 yaşında, yaşından ötürü birçok rahatsızlığı bulunan ve cezaevi şartlarında yaşaması mümkün olmayan başka bir siyasi tutuklu. Bunun yanında 5 yıla yakın süredir cezaevinde tutuklu bulunan siyasetçi Aysel Tuğluk’un da son dönemde ilerleyen rahatsızlıkları cezaevi şartlarında yaşamını tek başına idame ettirmesini zorlaşmış durumda ve kendisi yeterli tedavi alamıyor.” açıklamasını yaptı.





MARATON AİHM ÖNÜNDE SON BULACAK

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Strazburg) önünde sona erecek maraton kapsamında 15 farklı şehirden geçilerek Türkiye’deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek için simgeleşmiş isimler anısına 10 farklı şehirde tohumlar ekilecek. Koşulsuz Adalet Maratonu’nun bugünden sonraki güzergaında ise

Heidelberg’te Gezi Direnişinde polis şiddetiyle hayatını kaybeden insanlar için Berkin Elvan anısına, (29.09.2021, Saat: 15:00 – Konum: Alte Brücke Heidelberg)

Karlsruhe’de Zorla kaybedilen ve yüzlerce gündür haber alınamayan kayıplar için Gülistan Doku anısına, (30.09.2021, Saat: 13:00 – Konum: Schloss Karlsruhe – Schlossplatz)

Ve Strasbourg’ta Faili Meçhul cinayete kurban edilenler ve ötekileştirilen azınlıkların hatıralarına sahip çıkmak için Hrant Dink anısına, (01.10.2021, Saat: 12:00 – Konum: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) olmak üzere birçok konuda farkındalık oluşturmak ve bu kişilerin anılarını yaşatmak için tohumlar ekilecek.