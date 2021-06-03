Samanyolu Haber /Gündem / Piyango, Milli Piyango Genel Müdürü'ne vurdu /03 Haziran 2021 10:24

Piyango, Milli Piyango Genel Müdürü'ne vurdu

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar’ın özel bir şirkette bordrolu çalışan olduğunu tespit ettiklerini belirterek, “Devletin çivisi çıktı!” diye konuştu.

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T24’te yer alan haberde, CHP’li Yavuzyılmaz’ın paylaştığı TBMM tutanaklarına göre Bekir Yunus Uçar, Türk Telekom’un alt şirketi olan SEBİT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.’de genel müdür yardımcısı konumunda. Maaşı ise aylık 24 bin lira.
 
Şirket kayıtlarında, Uçar’ın yönetim kurulunda başkan vekilliği görevi bulunduğu da görülürken, Uçar’ın yönetim kurulu üyeliği Haziran 2022’ye, başkan vekilliği ise Nisan 2022’ye kadar devam edecek.



ŞAİBE İDDİALARI SONRASI GÖREVE GETİRİLDİ

Uçar, Milli Piyango’da vekaleten yürüttüğü genel müdürlük görevineyse, şaibe iddialarının artmasıyla Milli Piyango genel müdürlüğünden alınan Muammer Çolak’ın yerine, 1 Mart 2019’da getirilmişti.

Kamuoyunda Spor Toto, Milli Piyango gibi şans oyunlarına karşı verdiği vaazlarla bilinen Timurtaş Hoca’nın (Timurtaş Uçar) oğlu olan Bekir Yunus Uçar, bir dönem eski başbakan Binali Yıldırım’ın müşavirliğini de yapmış, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştu.

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