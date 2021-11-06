Piyasalarda ok yaydan çıktı, 9,90 dönüm noktası

Ekonomi Yazarı Turhan Bozkurt, Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklayacağı 18 Kasım’a dikkat çekti. Bozkurt, yapılacak faiz indirimi ile doların 10 liranın üzerine çıkabileceğini kaydetti.





SEÇİM EKONOMİSİNİN KAPISI ARALANDI

Bozkurt, Youtube kanalında piyasalarla ilgili şu yorumları yaptı:





“Üst düzey bir yetkili seçim ekonomisinin kapısını araladı. Asgari ücrete yüzde 30 zam, 3.600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanları için yeni düzenleme… Hepsi masada. Dolar için 9,90 TL kritik eşik.





Altın ve gümüş fiyatlarında Amerikan Merkez Bankası (Fed) kararının akabinde yükselişler ne kadar kalıcı olacak? Olup biten bir boğa tuzağı mı?





Üst düzey yetkili, “Bütçe kanalıyla özellikle gelecek yılın başından itibaren iç talep canlandırılacak. Büyüme kanalına kayda değer bir destek sağlanacak. Enflasyonun biraz yukarı gittiğini göreceğiz. Biraz o tarafı gevşek tutmak gerekecek. Ancak kurda çok ciddi bir artış olmayacaktır.” dedi.





100 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ ARTTI

Ziraat Bankası uzun bir süredir müşterilerine sunduğu enflasyona endeksli tüm mevduat ürünlerini 4 Kasım 2021 tarihi itibarıyla durdurdu. Bütün bunlar faiz indirimleri için yol temizliği… Kamu bankaları değişken faize (Türk Lirası referans faiz oranı/TLREF) geçtiğine göre Merkez Bankası indirimlere devam edecek.





JP Morgan’a göre, 2022 yılı 4’üncü çeyreğe kadar yıllık tüketici enflasyonu (TÜFE) % 18-21 aralığında seyredecek. Ekim ayı enflasyon verisi 18 Kasım’da Merkez Bankası’ndan 100 baz puan faiz indirimi ihtimalini daha da artırdı. 2022 yıl sonu enflasyon tahmini % 16,4.





DOLAR 10.05’İ GÖREBİLİR, PAS GEÇERSE 9.50’NİN ALTINA İNEBİLİR

TCMB’nin faiz kararını vereceği 18 Kasım 2021 Perşembe gününe kadar dolar 9,90 TL üzerine hamle yapabilir. Bu eşik hızlı geçilirse dolar 10,05 TL üzerinde kâr satışları ile 9,85’e kadar çekilecek.





Amerikan Merkez Bankası (Fed), 2022’de vanayı daha da kısacak. Merkez Bankası (TCMB) 2021 sonu için “tek haneli dolar kuru” fikrinden giderek uzaklaşıyor. Seçimden önce kurda sürpriz bir yükseliş istenmiyor.





Dolar için 9,77 TL duvarı yıkıldığında 9,85 TL, 9,90 TL eşikleri kritik. 9,70 TL üzerinde satış ağırlıklı bir piyasa var. Kasım ayında “psikolojik eşik” olan 10 TL zirvesine kısa süreli bir tırmanış bile mümkün. TCMB “Pas geçme” kararı verirse 9,50 TL altına inebilir.”



