Zam yok demişti ama ona bile zam geldi

Cumhurbaşkanlığı'nın bazı ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarlarını yeniden belirleyen kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Poşette marketlerin ödeyeceği geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş olarak belirlendi. Vatandaşın poşete ödeyeceği 25 kuruşta ise bir değişiklik olmayacak.



Karar eki listeye göre, 2023 yılı içinde adet başına; binek araç lastiklerinden 6 TL, cinsine göre araç akülerinden 15, 60 ve 150 kuruş/kg, pil ve şarjlı pillerden 6, 9.5, 15 ve 32 TL/Kg, otomotiv pilleri ve lityum içeren araç bataryalarından 46 TL/Kg, madeni yağdan 150 kuruş/Kg, bitkisel yağdan 32 kuruş/Kg, televizyon ve monitör gibi elektronik eşya, telekomünikasyon ekipmanları, küçük ev aletlerinden 60 kuruş/Kg, buzdolabı ve iklimlendirme cihazları hariç olmak üzere beyaz eşyalardan 80 kuruş/Kg, buzdolabı ve iklimlendirme cihazlarından 95 kuruş/Kg ve ilaçlardan 3.2 kuruş/kutu veya şişe geri kazanım katılım payı tutarı alınacak.



Liste ile, plastik, metal, cam ve kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajları ile ahşap ambalajlardan alınacak geri kazanım katılım payı tutarları da belirlendi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bütçe görüşmelerinde 2023 yılında da poşet fiyatının 25 kuruştan satılmaya devam edeceğini söylemişti.