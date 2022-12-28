Samanyolu Haber /Gündem / Zam yok demişti ama ona bile zam geldi /28 Aralık 2022 11:50

Zam yok demişti ama ona bile zam geldi

Market alışverişlerinde kullanılan plastik poşet ücretleri 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere adet başına 25 kuruştan 38,5 kuruşa çıkarıldı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı'nın bazı ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarlarını yeniden belirleyen kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.  Poşette marketlerin ödeyeceği geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş olarak belirlendi. Vatandaşın poşete ödeyeceği 25 kuruşta ise bir değişiklik olmayacak.

Karar eki listeye göre, 2023 yılı içinde adet başına; binek araç lastiklerinden 6 TL, cinsine göre araç akülerinden 15, 60 ve 150 kuruş/kg, pil ve şarjlı pillerden 6, 9.5, 15 ve 32 TL/Kg, otomotiv pilleri ve lityum içeren araç bataryalarından 46 TL/Kg, madeni yağdan 150 kuruş/Kg, bitkisel yağdan 32 kuruş/Kg, televizyon ve monitör gibi elektronik eşya, telekomünikasyon ekipmanları, küçük ev aletlerinden 60 kuruş/Kg, buzdolabı ve iklimlendirme cihazları hariç olmak üzere beyaz eşyalardan 80 kuruş/Kg, buzdolabı ve iklimlendirme cihazlarından 95 kuruş/Kg ve ilaçlardan 3.2 kuruş/kutu veya şişe geri kazanım katılım payı tutarı alınacak.

Liste ile, plastik, metal, cam ve kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajları ile ahşap ambalajlardan alınacak geri kazanım katılım payı tutarları da belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bütçe görüşmelerinde 2023 yılında da poşet fiyatının 25 kuruştan satılmaya devam edeceğini söylemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zam yok demişti ama ona bile zam geldi Sonraki Haber >>

Luka Doncic tüm NBA rekorlarını alt üst etti

Luka Doncic tüm NBA rekorlarını alt üst etti

Güldür Güldür'den Erdoğan'a ağır gönderme

Güldür Güldür'den Erdoğan'a ağır gönderme

Güldür Güldür'ün EYT skeci sosyal medyada gündem oldu

Güldür Güldür'ün EYT skeci sosyal medyada gündem oldu

Emin Gürses'ten Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili çok önemli açıklama

Emin Gürses'ten Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili çok önemli açıklama

Türkiye kendi hukuğuna uymuyor

Türkiye kendi hukuğuna uymuyor

Hindistan'da leopar çevredekilere saldırdı: 13 yaralı

Hindistan'da leopar çevredekilere saldırdı: 13 yaralı

Erdoğan Ronaldo'nun transferini açıkladı akıllara bu video geldi

Erdoğan Ronaldo'nun transferini açıkladı akıllara bu video geldi

[Harun Tokak] İsa’lar Hep Olacaktır

[Harun Tokak] İsa’lar Hep Olacaktır

İngiltere'da 67 Tl olan kahve Türkiye'de neden 160 Tl

İngiltere'da 67 Tl olan kahve Türkiye'de neden 160 Tl

Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri

Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:42:15