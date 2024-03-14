Polonya, neden sıınak yapmaya başladı?

Polonya'nın başkenti Varşova'nın Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, komşu ülke Ukrayna'daki savaş üçüncü yılına girerken, önümüzdeki iki ila üç yıl içinde bombardıman sığınakları ve diğer güvenlik önlemleri için 117 milyon zloti (30 milyon dolar) harcayacağını bildirdi.



Rafal Trzaskowski, Polonya Yüksek Denetleme Kurumu’nun başkente daha fazla bombardıman sığınaklarının sağlanmasına ilişkin raporunun yayınlanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Kendi inisiyatifimizle barınma yerlerinin bir envanterini çıkardık." dedi.



Trzaskowski, önümüzdeki iki veya üç yıl içinde güvenliği artırmak için 117 milyon Zloti gerektiğini belirterek, bu hedef için başkentin daha fazla para ayırmaya hazır olduğunu ifade etti.



Hastanelerin tehditlere karşı hazırlıklı olacağını ve halkın acil durumlarda nasıl davranılacağı konusunda eğitileceğini kaydeden Trzaskowski, Varşova'da barınak görevi görebilecek yaklaşık 7 milyon metrekarelik alan arasında yer altı otoparkları ve metro istasyonlarının da bulunduğunu sözlerine ekledi.



Devlet Denetleme Kurulu raporuna göre, başkentteki nüfusun yüzde 4'ünden azı bombardıman halinde güvenerek barınabileceği bir sığınağa sahip.



Rapor ayrıca, ekipman ve teknik özellikler de dahil olmak üzere barınaklarla ilgili temel düzenlemelerde eksiklikler bulunduğunu ortaya koydu.



NATO üyesi Polonya’da hükümet vatandaşlara, olası bir Rus saldırısına karşı ittifakın kendilerini koruyacağı güvence vermesi rağmen sınıra yakın bölgelerde işgal endişesi duyan halk, kendi çapında hazırlıklarını sürdürüyor.