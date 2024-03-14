70 yıl 'demir akciğerde' yaşayan Paul hayatını kaybetti

Demir akciğer nedir?





Yaygın olarak "Polio Paul" olarak bilinen Paul Alexander, 1952 yazında altı yaşındayken çocuk felci hastalığına yakalandı ve boynundan aşağısı felçli kaldı.Teksas'ta hastaneye kaldırılan Alexander, hayatının geri kalanını geçireceği metal silindirin içinde uyandı.Alexander çocuk felcinden sağ kurtulan çoğu kişi gibi demir akciğerlere yerleştirildi ve onun da uzun süre hayatta kalması beklenmiyordu.Ancak 1950'lerde çocuk felci aşısının icat edilmesinden ve hastalığın Batı dünyasında tamamen ortadan kaldırılmasından çok sonra bile Alexander silindir içinde yaşamaya devam etti.Liseden mezun oldu; Güney Metodist Üniversitesi'ne gitti. 1984 yılında Austin'deki Texas Üniversitesi'nden hukuk diploması aldı. İki yıl sonra baroya kabul edildi ve onlarca yıl avukatlık yaptı.GoFundMe sayfasında, organizatör Christopher Ulmer tarafından yapılan güncellemede "Demir Akciğerdeki Adam Paul Alexander dün vefat etti," ifadeleri yer aldı.Ulmer veda mesajında "Çocukken çocuk felcini atlattıktan sonra 70 yıldan fazla bir süre demir akciğerin içinde yaşadı. Bu süre zarfında Paul üniversiteye gitti, avukat oldu ve kitabı yayınlanmış bir yazar oldu. Hikâyesi çok uzaklara yayıldı ve dünyanın her yerindeki insanları olumlu bir şekilde etkiledi. Paul, hatırlanmaya devam edecek inanılmaz bir rol modeldi." dedi.Ulmer, Alexander ile 2022 yılında tanıştığını ve röportaj yaptığını söyledi.Alexander'ın kardeşi Philip, Ulmer'in web sayfasında yayınladığı bir bildiride, "kardeşimin bağış toplama etkinliğine bağışta bulunan herkese" minnettar olduğunu söyledi.Alexander, kendi kendine nefes almayı öğrendikten sonra günde birkaç saatliğine demir akciğerini bırakabiliyor ve insanlarla iletişim kurmak için plastik bir çubuk ve ona bağlı bir kalem kullanarak klavyeye dokunabiliyordu.Bu sayede ve bir arkadaşına dikte ederek yazdığı ve sekiz yıl sürdüğü belirtilen hayat hikayesi yayınlandı.Alexander demir akciğerde en uzun süre yaşayan kişi olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi.Alexander'ın durumunun son yıllarda kötüleştiği, kalıcı bir solunum yolu enfeksiyonu geliştiği ve her hareket ettiğinde bacaklarında ağrı oluştuğu bildirildi.1928 yılında Amerikalı Philip Drinker ve Louis Shaw tarafından icat edilen demir akciğer makinesi, kas kontrolü kaybedildiğinde bir kişinin solunum yapmasına olanak tanıyor.Cihaz 1940’lar ve 1950’lerde yaygın olan çocuk felci hastalığının tedavisinde kullanılarak ünlü hale geldi.Demir bir silindirin içine konulan hastanın başı kauçuk yaka aracılığıyla bir ucundan dışarı çıkarılarak silindir içindeki hava basıncı periyodik olarak değiştirilir. Bu sayede cihaz hastanın akciğeri şişirip söndürür. Basınç düşük olduğunda göğüs genişler ve hava hastanın ağzından akciğere çekilir, basınç artırıldığında göğüs eski konumuna döner ve hava dışarı itilir.İlerleyen yıllarda daha modern solunum cihazlarının icat edilmesi ile demir akciğerlerin kullanımı neredeyse tamamen son buldu. Alexander cihazın ABD'deki son iki kullanıcısından biriydi.