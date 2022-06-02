Samanyolu Haber /Spor / Premier Lig'de 'en iyiler' listesi açıklandı /02 Haziran 2022 00:38

Premier Lig'de 'en iyiler' listesi açıklandı

İşte İngiltere Profesyonel Oyuncular Derneği yönetimi tarafından duyurulduğu belirtilen en iyi oyuncusu ödülü için açıklanan listede yer alan isimler.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Manchester City'nin şampiyonluğuyla tamamlanan İngiltere Premier Lig'de sezonun en iyi oyuncusu ve en iyi genç oyuncusu ödülleri için kısa listeler açıklandı.

İngiltere Profesyonel Oyuncular Derneği'nden yapılan açıklamaya göre sezonun en iyi oyuncusu ödülü için açıklanan listede, Liverpool'dan Virgil Van Dijk, Sadio Mane ve Mohamed Salah yer aldı.

Atlı kişilik listeyi tamamlayan diğer isimler ise Tottenham'dan Harry Kane, Manchester City'den Kevin de Bruyne ve Manchester United'dan Cristiano Ronaldo oldu.
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