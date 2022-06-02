Samanyolu Haber /Dünya / BMGK başkanlığını devralan Arnavutluk'tan Türkiye açıklaması /02 Haziran 2022 00:47

BMGK başkanlığını devralan Arnavutluk'tan Türkiye açıklaması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını devralan Arnavutluk yönetiminin, Türkiye'nin NATO'daki konumuyla ilgili bir açıklamada bulunduğu aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını devralan Arnavutluk'un BM Büyükelçisi Ferit Hoxha, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine çözüm bulunabileceğini belirterek, "Türkiye, NATO üyelerine dost bir ülke ve NATO'nun en güçlü ülkelerinden biri. Eminim Türkiye de herkes gibi güçlü bir ittifak istiyor" dedi.

Arnavutluk, tarihinde ilk kez BM Güvenlik Konseyi başkanı oldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Haziran dönem başkanlığını devralan Arnavutluk'un BM Daimi Temsilcisi Hoxha, düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna ilişkin değerlendirmede bulunan Hoxha, şunları söyledi:

"İlgili ülkeler arasında çözüm bulunacağına eminim. Türkiye, NATO üyelerine dost bir ülke ve NATO'nun en güçlü ülkelerinden biri. Eminim, Türkiye de herkes gibi Ukrayna'da olanlardan sonra hareketlenen güçlü bir ittifak istiyor. Artık herkes bazı devletlerin öngörülemez davranışları karşısında bu toplu savunma ittifakının ne kadar önemli olduğunu görüyor."

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