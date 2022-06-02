Ukraynalı Kırım taburu: Kaybedilen vatanın özlemini çekiyoruz

"Müslüman Tatarların en büyük hayali Kırım'ı geri almak"





Ukrayna'da kurulan gönüllü Müslüman taburu





Ukrayna'da 100’den fazla gönüllü taburu Rusya’ya karşı savaşıyor

Kiev yakınlarındaki büyük bir otoyol üzerindeki bir otelin saldırılar sonrası tahrip olmuş kalıntılarının ortasında duran İsa Akayev, hangi duygularla Müslüman gönüllü birliğini kurma ve Ukrayna için savaşma kararı aldığını Reuters’e anlattı.Sakalına aklar düşmüş 13 çocuk sahibi Akayev, Rusya’nın Kırım’ı 2014 yılında işgalinin ardından Kiev’e yerleştiğini belirterek, burada daha sonra çoğunluğu Müslüman Tatarlardan oluşan bir gönüllü taburu kurduğunu söyledi.Rusya’nın 24 Şubat’ta başlayan saldırılarını ardından 50 kişilik birliğiyle Kiev’in savunmasında görev aldığını belirten Akayev, şu anda güneydeki cepheye destek vermek için askerleriyle bölgede konuşlandırılmayı beklediğini aktardı.Kırım’ı Ruslardan kurtarmanın en büyük arzuları olduğunu kaydeden Akayev, “En büyük arzum bir gün tekrar kurtarılmış Kırım’a dönebilmek” dedi.Ukrayna’nın Herson bölgesinin önemli bir kısmının Rusların eline geçmesinin ve Ukrayna birliklerinin 100 kilometre geri çekilmesinin ardından Akayev’in bu hayalini gerçekleştirmesi şimdilik oldukça zor görünüyor.Akayev, birliğindeki Tatarların dışında diğer Ruslara karşı savaşan Müslümanlarla birlikte Ukrayna’nın yanında yer alacağını ifade ediyor.ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri gönderme kararıTatarların önemli bir kısmı, 2014 yılında Moskova’nın Kırım’ı tek taraflı ilhakına karşı çıkmıştı.Tatarların Rusya karşıtlığı, tarihte Kırım Tatarlarının toplu halde sürülmesi emrini veren Rus diktatör Josef Stalin dönemine kadar uzanıyor.Akayev’in dedeleri 1944 yılında Nazi Almanya’sı ile işbirliği yapmakla suçlananlar içinde yer alıyor.Akayev, Kırım’ın ilhakın ardından Rusya’nın baskısından endişe ettiği için 2014 yılında Kiev’e taşınmış. İlk başlarda Ukrayna güvenlik güçleri de Müslüman olduğu için kendisine güvenmemiş.Akayev, “İlk başlarda çok zordu, bir çok insan Müslümanlara ve özellikle Kırım Tatarlarına güvenmiyordu. Herkes ayrılık yanlısı olacağımızı düşündü” dedi.Akayev’e göre, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların Ukrayna’ya karşı ayaklanmasından sonra her şey hızlı bir şekilde değişti.Daha sonra Akayev’in kurduğu gönüllü birliğinin, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kayda geçirilerek görev yapmasına resmen izin verilirken, geçen ay yapılan sözleşmeyle bu gönüllü birliği Ukrayna ordusunun resmen bir parçası oldu.Akayev’in birliği gibi onlarca gönüllü taburu 2014 yılından bu yana Ukrayna ordusuna Rusya ile savaşta yardım etmeye başladı.Bunların içinde iki Çeçen taburu ve aşırı milliyetçi sağcıların yer aldığı birliklerin bir kısmı daha sonra dağıtılıp, Ukrayna ordusuna katıldı.Ukrayna resmi yetkililerine göre, ülkede 100’den fazla gönüllü taburu Rusya’ya karşı savaşıyor..Akayev'in birliğinin yarısından fazlasını Kırım Tatarları oluşturuyor. Kırım Tatarları, Kırım’ın nüfusunun ise yüzde 15’i civarında.2004 yılında Müslüman olan Ukraynalı Serhiy, “Bizim birliğimizin önemli bir kısmını Kırımlılar oluşturuyor. Çünkü onlar vatanlarını kurtarmak istiyor. Birlikte sadece Kırımlılar olacak diye bir kuralları yok” dedi.Rusya’nın Kuzey Kafkasya’daki Kabardey bölgesinden gelen ve Tatar birliğine geçen yıl katılan Muas ise “Kırım Tatarları Rus işgalinden çok çekti. Onun için bize çok yakınlar“ diyerek duyguların dile getirdi.BM’nin 2017 yılında yayınladığı rapor, Kırım’daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Rusya’ya ağır suçlamalar getirmişti.Kiev’in batısında Yasnohorodka köyü etrafında son olarak keşif görevi yapan Akayev’in askerleri, Ukraynalı yerel halkın da kendilerini ilk gördüğünde oldukça endişe ile karşıladığını daha sonra ise kendilerine alıştığını belirtiyor.Reuters’in röportaj yaptığı yerde saldırılar sonucu tahrip olan otelin önünde konuşan Akayev, bir dönem bu oteli satın alıp, Kırım Tatarlarının çocukları için okul, büyükler için cami yapmayı planladıklarını söyledi.Akayev, “Ben hala bu projenin hayalini kuruyorum, ama önce Kırım’a geri dönmek istiyorum” diyerek vatan hasretini dile getirdi.