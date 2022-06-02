Johnny Depp eski eşine karşı açtığı iftira davasını kazandı





Heard: Yıkıldım





Depp: Jüri bana hayatımı geri verdi





Jürinin aldığı kararı açıklayan mahkeme, kadın oyuncunun, aile içi şiddete maruz kaldığını ileri süren Depp'e hakaret ettiği sonucuna vararak 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.Jüri üyeleri böylece Amber Heard tarafından 2018'de Washington Post'ta yayınlanan bir köşe yazısının başlığının ve iki bölümünün Depp hakkında hakaret içeren ifadeler içerip içermediği sorusuna olumlu yanıt vermiş oldu.Johnny Depp'i haklı bulan jüri, Heard tarafından dile getirilen hakaretlerin kötü niyet taşıdığı sonucuna vardı.Jüri ayrıca Johnny Depp'in de Amber Heard'e hakaret ettiğine karar vererek Depp'i de kadın oyuncuya 2 milyon dolar tazminat ödeme cezasına çarptırdı.Bu karara neden olarak ise mahkeme heyeti Depp'in avukatı Adam Waldman'ın 2020'de İngiliz Daily Mail gazetesinde Amber Heard'ün cinsel istismar iddialarını "dublör" olarak nitelendirerek "hakaret içeren yorumlarda bulunmasına" bağladı.Heard tazminat kararı sonrası yaptığı ilk açıklamada yaşadığı "hayal kırıklığı"nın "kelimelerin ötesinde" olduğunu söyledi.Jürinin kararını açıklaması sonrası Head'ün avukatı Benjamin Rottenborn ile Heard sarıldı.Evelyn Hockstein/APKararın şiddet mağduru kadınlar için ne anlama geldiğinin farkında olduğunu belirten Heard, "Bu karar, kadınlara karşı şiddetin ciddiye alınması yönündeki düşünce için bir geriye gidiştir." dedi.Depp'in avukatlarının, ifade özgürlüğü konusunda bazı unsurların gözden kaçırılmasıyla ilgili jüriyi başarılı şekilde etkilediğini söyleyen Heard, "Bu davayı kaybettiğim için üzgünüm. Dahası, bir Amerikalı olarak, ifade özgürlüğü hakkımı kaybettiğim için daha çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.Jürinin kararını açıkladığı sırada İngiltere'de olduğu için duruşmaya katılmayan Depp ise kararının ardından verdiği demeçte "Jüri bana hayatımı geri verdi" dedi"6 yıl önce ben, ailem ve bana yakın olanlar, beni destekleyen ve bana inananların hayatı bir anda değişti" diyen Depp, "Doğru olmayan, kriminal ve ciddi iddialar yöneltildi bana. Bu da bana karşı medyada ve internette bir nefret dalgası yarattı. Bu benim hayatım ve kariyerim üzerinde deprem etkisi yaptı. 6 yıl sonra ise jüri bana hayatımı geri verdi." ifadelerini kullandı.Depp, eski eşine karşı dava açmasının amacını ise, "sonucu ne olursa olsun, gerçeği tüm dünyaya göstermek içindi" dedi ve savunma ekibi ile kendisine bu süreçte destek veren sevenlerine teşekkür etti.İki tarafın da karşılıklı tazminat talep ettiği 6 haftalık dava sürecinin ardından gelinen karar aşaması geçen cuma başlamıştı. Fakat 7 kişiden oluşan jüri üyeleri uzlaşamamaları nedeniyle çarşamba günü tekrar bir araya gelmişti.