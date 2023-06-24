Prigojin, Putin'in Ukrayna'nın işgalini meşru gösterme çabalarının altını oydu

BBC Rusya Editörü Steve Rosenberg'in haberine göre, Hatta Prigojin, Şoygu'yu Ukrayna'daki savaşın başlamasından sorumlu tuttu.



Bu tavır, Rusya lideri Vladimir Putin'in geçmişteki açıklamalarına tamamen ters. Putin "özel askeri operasyonuna" Ukrayna'yı "Nazilerden arındırmak" ve silahsızlandırmak amacıyla başlatığını savunuyordu.



Prigojin ise kamuoyu önünde bunun doğru olmadığını, savaşın Savunma Bakanı Şoygu'nun generallikten, mareşalliğe terfi etmek için başlatıldığını iddia etti.



Wagner Grubu'nun sahibi bu şekilde Kremlin'in iddialarının altını tamamen oydu. Bu durum, özellikle Rusya'nın Ukrayna işgali planlandığı gibi gitmediğinden Kremlin açısından tehlikeli. İşgalin üzerinden geçen 16 ayda, Putin için bir zafer işareti yok.