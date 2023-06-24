Samanyolu Haber /Dünya / Wagner'in patronu Prigojin kimdir? /24 Haziran 2023 12:31

Wagner'in patronu Prigojin kimdir?

Yevgeni Prigojin Wagner Grubu adı verilen paralı asker şirketinin patronu olarak Ukrayna'da önemli bir oyuncu olarak ortaya çıktı.

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Prigojin de, Rusya lideri Vladimir Putin gibi St. Petersburglu.

Hırsızlık suçundan bir süre hapis yatan Prigojin, St. Peterburg'ta sosisli sanviççi zinciri kurdu. İşleri iyi gitti ve birkaç yıl sonra, kentte pahalı restoranlar açmaya başladı.

Daha sonra Prigojin'in yemek şirketi Concord, Kremlin'e yiyecek tedariki ihalisini aldı ve böylece Prigojin "Putin'in şefi" lakabını aldı.

Kremlin'in denetimindeki medya, yıllarca Wagner'ın varlığını bile kabul etmezken, 27 Temmuz 2022'de, birden Wagner'in Ukrayna'nın doğusunda savaştığını kabul etti.

Prigojin de sosyal medyada videolar paylaşıp, Wagner'in Ukrayna'daki başarılarıyla övündü.

Wagner'in patronu: 25 bin kişinin tamamı ölmeye hazır

Wagner'in sahibi Yevgeni Prigojin, Telegram'da yayımlanan açıklamasında Wagner grubu üyelerinin tamamının, Rus Ordusuna karşı başlatılan isyanda "ölmeye hazır olduğunu" söyledi.

Prigojin "Hepimiz ölmeye hazırız. 25 bin kişinin tümü ve daha sonra 25 bin daha" dedi ve "Rus halkı için" harekete geçtiklerini savundu.
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