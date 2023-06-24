Samanyolu Haber /Gündem / Moskova ve bazı bölgelerde ‘terörle mücadele rejimi’ ilan edildi /24 Haziran 2023 12:30

Moskova ve bazı bölgelerde ‘terörle mücadele rejimi’ ilan edildi

Ulusal Terörle Mücadele Komitesi NAC, Moskova, Rostov na Donu ve Voronej bölgelerinde terörle mücadele operasyonu (CTO) rejimi ilan etti

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Ulusal Terörle Mücadele Komitesi NAC, olası terör saldırılarını önlemek için önlemler alındığını söyledi. Komite, Moskova, Rostov na Donu ve Voronej bölgelerinde terörle mücadele operasyonu (CTO) rejimi getirildiğini duyurdu.

Bu bölgelerde ilk kez OHAL rejimin bir alt seviyesi olan CTO rejimi uygulanmaya başlandı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova'daki tüm halka açık etkinliklerin iptal edildiğini söyledi.
Belediye başkanı, tüm şehir hizmetlerinin tam olarak çalıştığını, şehir içinde ulaşım ve hareket etmenin sınırlandırılmadığını kaydetti.

Ayrıca Lipetsk ve Voronej bölgelerinde ve Rostov-on-Don'da toplu etkinlikler iptal edildi. Lipetsk bölgesi yetkilileri, sakinlerin güneye seyahat etmemeleri istendi, Rostov bölgesi yetkilileri vatandaşlara evlerini terk etmemelerini tavsiye etti.

Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusyev, bölgede tüm toplu etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu. Vali, "Durum kontrol altında ve istikrarlı. Ancak tüm Voronej sakinlerini itidalli ve sakin olmaya davet ediyorum" dedi.
Daha önce, Voronej bölgesi yönetimi, bir askeri konvoyun M-4 Don federal karayolu boyunca hareket ettiğini bildirmiş ve bölge sakinlerinden otoyolu kullanmamalarını istemişti.

Terörle mücadele rejimi nedir?

Başkentin yanı sıra VoroneJ ve Moskova bölgelerinde ilan edilen terörle mücadele rejimi nedir ve ne gibi kısıtlamaları beraberinde getiriyor?

Terörle Mücadele Rejimi, ilan edildiği bölgelerde OHAL öncesi ilan edilen güvenlik seviyesi durumu. Bu rejim bir terör saldırısını önlemek veya ifşa etmek ve sonuçlarını en aza indirmek için ilan edilir ve gerekli tedbirler uygulanır.

Asker ve polis, gerekli gördüğü her kişiyi ve aracı durdurup arama yapabilir, kimlik kontrolü uygulayabilir, gerekli gördüğü cadde ve sokakları trafiğe kapatabilir, bina ve konutlarda arama yapar, gerekli gördüğünde giriş çıkışları engelleyebilir.

Kimlik ibraz etmeyen vatandaşlar, geçici olarak gözaltına alınarak güvenlik noktalarında kimlik tespiti uygulanabilir.

Bölgenin belirli alanlarından ve ticari ve şahsi nesnelerin yanı sıra araçların trafiğinin durdurulması ve vatandaşların araçlardan çıkarılması;

Kamu düzeninin, devlet korumasına tabi olan nesnelerin ve nüfusun yaşamsal faaliyetini ve ulaşımın işleyişini sağlayan nesnelerin yanı sıra özel değere sahip nesnelerin korunmasının güçlendirilmesi;

Bir terör eyleminin işlenme koşulları, buna karışan kişiler hakkındaki verileri tespit etmek ve diğer terör eylemlerinin işlenmesini önlemek için telefon görüşmelerini ve diğer bilgileri kontrol etmek, telekomünikasyon kanallarında ve postalarda arama yapmak ; 

Patlayıcı, radyoaktif, kimyasal ve biyolojik olarak tehlikeli maddeler kullanan tehlikeli endüstrilerin ve kuruluşların faaliyetlerinin askıya alınması;

Sokaklarda, yollarda, arazinin belirli alanlarında ve nesnelerde araç ve yayaların hareketinin kısıtlanması.
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