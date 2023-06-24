Putin: Wagner Rusya'yı sırtından bıçakladı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,Wagner'in isyanının "Rusya'yı sırtından bıçaklamak" olarak niteleyen bir konuşma yaptı. “Bu eylem açıkça ihanettir" ifadelerini kullandı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, canlı yayında halka seslendi.



Bunun "kardeş kavgasını" tetiklemek istediğini ve ülke için ölümcül tehlike olduğunu söyleyen Putin, buna izin vermeyeceklerini ve sert karşılık vereceklerini söyledi. “İsyan edenler en kısa sürede en sert şekilde cezalandırılacak, hukuk ve halk önünde hesap verecektir" diyen Putin, orduya isyanı bastırma emri verdiğini duyurdu.



Konuşmasında, özel askeri şirket (PMC) Wagner başkanı Yevgeny Prigozhin'in eylemlerini bir isyan ve macera olarak nitelendirdi.



Şu anda, halkımızın geleceği belirleniyor ve tüm güçlerin birleşmesi gerekiyor, her türlü kavgayı bir kenara atmak lazım" diyen Putin, "Gece tüm cephelerdeki ordu birliklerinin komutanlarıyla görüştüm, ordumuz kahramanca savaşıyor. Rusya vatandaşlarına, askerlerine, güvenlik güçlerine ve yalan ve tehditlerle silahlı isyan yoluna itilenlere sesleniyorum. Rusya, geleceği için ağır mücadele veriyor. Rusya’ya karşı Batı’nın tüm askeri ve enformasyon araçları kullanılıyor" dedi ve ekledi:



"Şu anda, halkımızın geleceği belirleniyor ve tüm güçlerin birleşmesi gerekiyor. Her türlü kavgayı bir kenara atmak lazım. oplumumuzu bölme girişimleri, sırtından bıçak saplamaktır, Ülke idaresi Rusya’da bir kez daha bölünmeye izin vermeyecek, halkımızı koruyacağız. Tüm zorlukların üstesinden gelip daha güçlü olacağız. Aşırı hırslar Rusya'ya ihanete yol açtı. Özel askeri harekat bölgesinde savaşan Wagner savaşçıları birer kahraman. İsyan başlatanlar onlara ihanet etmiş oldu."







Daha önce, Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, silahlı ayaklanma girişimiyle ilgili ‘vermiş olduğu talimatlar ardından alınan tedbirler hakkında özel güçler, kolluk kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı tarafından her an bilgi verildiğini’ duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı ve Federal Güvenlik Ajansı (FSB), özel askeri şirket Wagner’in kurucusu Prigojin’in, Wagner’in cephe gerisindeki bir kampına Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlendiğini iddia ettiği saldırının ‘kanıtı’ olarak yayınladığı görüntülerin sahte olduğun açıklamıştı.





NE OLMUŞTU?





Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.