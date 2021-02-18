Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu /18 Şubat 2021 15:00

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatmıştı. Adli Tabip raporunda Cüceloğlu'nun ölüm sebebi 'Aort damarı yırtılması' olarak belirtildi

SHABER3.COM

83 yaşında hayatını kaybeden Psikolog-Yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölüm sebebi "Aort damarı yırtılması" olarak belirlendi.

İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Adli Tabip raporunda Cüceloğlu'nun ölüm sebebi "Aort damarı yırtılması" olarak belirtildi.

Cüceloğlu, dün, İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, evi gösteren güvenlik kamerası kayıtlarının inceleneceği belirtilmişti.

Olay yerinde ilk ifadesi alınan Yıldız Cüceloğlu’nun, eşinin hiçbir sağlık sorunu olmadığını söyledi. Cüceloğlu ayrıca eşinin cansız bedenini bulan yardımcılarının da yıllardır yanlarında olduğunu ve kendisine çok güvendiğini söylediği öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu Sonraki Haber >>

Kendisine 'Terbiyesiz' diyen Erdoğan'a cevap

Kendisine 'Terbiyesiz' diyen Erdoğan'a cevap

4 yıl sonra aynı konuşmayı yaptı

4 yıl sonra aynı konuşmayı yaptı

Gara şehitleriyle ilgili Erdoğan'a 5 soru

Gara şehitleriyle ilgili Erdoğan'a 5 soru

AKP Kongresi karıştı! "Parti zenginler kulübü haline geldi”

AKP Kongresi karıştı!

İlk uçan araba Terrafugia'ya ABD'den onay

İlk uçan araba Terrafugia'ya ABD'den onay

Perinçek: 13 kişi ölünce ulusal yas olmaz

Perinçek: 13 kişi ölünce ulusal yas olmaz

2 aylık aradan sonra yeni sohbet yayınlandı

2 aylık aradan sonra yeni sohbet yayınlandı

İran-Afganistan sınırında büyük patlama

İran-Afganistan sınırında büyük patlama

Görünmez kaza

Görünmez kaza

İlginç sigorta dolandırıcılığı ortaya çıktı

İlginç sigorta dolandırıcılığı ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:07:56