Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: Eli kulağında /13 Şubat 2023 22:05

Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: Eli kulağında

Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremi için kritik uyarılarda bulundu. Pro.Dr. Görür, "İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olma olasılığı yüzde 80'lere çıktı. Kahramanmaraş depremi gibi eli kulağında" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli deprem için 2020 yılında ve afetten üç gün önce uyarıda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul için kritik bir uyarı yaptı.

Prof. Dr. Naci Görür, tv5 canlı yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Depremin olma zamanı hakkında Parsons diye ABD'li bir bilim adamı, Türk yerbilimcileri ile bu çalışmayı yaptı. Dedikleri şu: 1999 tarihinden itibaren her an olmak kaydıyla Marmara'da 7'den büyük bir deprem olma olasılığı yüzde 62'dir. Yüzde 62 çok büyük bir olasılık. Yazı tura atsan yüzde 50/50 atıyorsun. Bu çok ciddi bir araştırma. Aradan 23 sene geçti. Bizler de hep onu söyledik. Dolayısıyla bakın sonlara yaklaştık. Yüzde 62'den yüzde 80'lere çıktı olasılık."

"YÜZDE 80'LERE ÇIKTI"
İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olma olasılığının yüzde 80'lere çıktığına dikkat çeken Prof. Dr. Görür, "İstanbul depremi de Kahramanmaraş depremi gibi eli kulağında. Hazırlık yapıldı ama yeterince yapılmadı" diye konuştu.

"KAHRAMANMARAŞ'TAN DAHA ÇOK HASAR ALIRIZ"
İstanbul'un depreme hazır olmadığını da ifade eden Görür, "İstanbul depreme hazır mı derseniz, hayır değil. Dolayısıyla üzüleceğiz, yine içimiz yanacak. İstanbul'da deprem olursa emin olun bu Kahramanmaraş yöresindeki depremden daha fazla hasar alırız. Çünkü İstanbul'da yapı stokunun kalitesi, yoğunluğu, nüfus yoğunluğu çok daha fazla" dedi.

Depremin gündeme alınmadığını belirten Görür, "Depremi konuşmamakla duymamakla sorunun çözüldüğünü sanıyorlar" diye konuştu.
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