Putin: Batı ülkeleri yeni bir mihver ittifakı oluşturuyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın kastettiği gibi ülkesinin Çin ile askeri bir ittifak oluşturmağını ve kimseyi de tehdit etmediklerini söyledi. Putin, Batı ülkelerini, İkinci Dünya Savaşı dönemindeki gibi yeni bir mihver ittifakı oluşturmakla suçladı.





Rossiya-24 televizyonunda açıklamalar yapan Putin, ülkesinin Çin ile askeri ilişkilerinin olduğunu ancak bir ittifak olarak tanımlanamayacağını, iki ülke ilişkilerinde her şeyin şeffaf olduğunu belirtti.





Batı ülkelerini, İkinci Dünya Savaşı dönemindeki gibi yeni bir mihver ittifakı oluşturmakla suçlayan Putin, NATO’nun yeni stratejik konseptinin Hint-Pasifik bölgesi ülkeleriyle güçlü ortaklıklar kurulmasını içerdiğini kaydetti ve “Dahası, bu konseptte küresel NATO’ya katılacak ülkeler sıralanıyor” dedi.





Eski ABD başkanı Donald Trump’ın başkanlığı dönemindeki ulusal güvenlik danışmanı olan John Bolton’ın İngiliz Telegraph gazetesine yaptığı bazı açıklamaların sorulması üstüne Rusya’nın Çin’le kurduğu yakın ilişkileri değerlendiren Putin, “Doğru, (Çin ile) askeri-teknik alanda işbirliği yapıyoruz ve bunu gizlemiyoruz. Her şey şeffaf, burada gizli bir şey yok. Askeri alanda da işbirliği yapıyoruz, askeri tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Her şeyi şeffaf bir biçimde sürdürüyoruz, fakat bu askeri bir ittifak değil.” Sözlerini kullandı.





Avrupa ekonomisinin Çin’e bağımlılığı daha fazla





Bolton gazeteye demecinde, Rusya ve Çin’in, kendi ilişkilerini ‘sınırları olmayan bir birlik’ olarak değerlendirdiklerini ve yeni bir mihver ittifakı oluşturmakta olduklarını görüşünü dile getirmişti.





Putin, Rusya’nın Çin’e giderek daha bağımlı hâle geldiği yorumlarının sorulması üzerine, bu yorumları yapanların Çin’e bağımlılıkları asıl artan ülkelerin temsilcileri olduğunu söyledi.





Avrupa ekonomisinin Çin’e bağımlılığının Rusya ekonomisine kıyasla çok daha güçlü bir biçimde arttığını belirten Putin, “Çin’in Avrupa ile ticaret hacmi çok yüksek bir hızla artıyor. Yani aslında söylediklerinin tam tersi oluyor, dolayısıyla kendilerini düşünsünler” dedi.