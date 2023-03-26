Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Oğan 100 bin imzaya ulaştı /26 Mart 2023 18:35

Sinan Oğan 100 bin imzaya ulaştı

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, YSK'nın verilerine göre 100 bin imzaya ulaştı. Sinan Oğan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından dördüncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.

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Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu için imza kampanyası başlatan 11 isimden 100 bin imzayı toplayan ilk isim Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu.

İnce’nin ardından Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan da 100 bin imzayı toplayarak resmen Cumhurbaşkanı adayı oldu. 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine göre 100 bin imzalı cumhurbaşkanı adayları için 22 Mart’ta başlayan imza süreci, 27 Mart günü saat 20.00’ye kadar devam edecek.

28 Mart sabahı saat 08.00'de Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanarak itiraz süreci başlayacak.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 31 Mart'ta Resmî Gazete’de yayımlanacak.

Sinan Oğan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’nin ardından dördüncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 100 bin imzayı aştığı tabloyu paylaşarak "Ne demiştik…Okuyucular üzülmesin, çünkü; O an geliyor" ifadelerini kullandı. 

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